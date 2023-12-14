Плавающие обороты: ждать ли снижения цен на китайские автомобили

Китайские производители поставили в Россию столько автомобилей, что дилеры не смогли их реализовать. На складах скопилось порядка 200 тыс. нераспроданных машин. Предложение опережает спрос. При этом китайцы рассчитывают в 2024 году продать в России в три раза больше машин. Осуществимы ли такие планы и приведет ли дисбаланс на рынке к снижению цен на китайские авто, выясняли «Известия».

Рекордные поставки

Уже в первом полугодии 2023-го экспорт легковых автомобилей и грузовиков из КНР в Россию вырос втрое — до $4,6 млрд и $1,7 млрд соответственно. Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70% . Для сравнения, в 2021 году китайский экспорт легковых автомобилей составлял $1,5 млрд за весь год.

Сборка автомобилей Haval на заводе Haval китайского концерна Great Wall в Тульской области Фото: ТАСС/Александр Рюмин

За первую половину 2023 года китайские производители реализовали в нашей стране больше автомобилей (168 тыс.), чем за весь прошлый. Количественно продажи увеличились в четыре раза, а доля рынка выросла за год с 10,6 до 46% , подсчитали в «Открытие Авто».

По данным «Австостата», на российском рынке сейчас представлено около 60 китайских автомобильных брендов, включая компании, автомобили которых поставляются по параллельному импорту. В прошлом году их было почти вдвое меньше. По прогнозам аналитиков, в 2024 году в России начнут продавать от 30 до 45 новых моделей китайских автопроизводителей. В целом китайцы рассчитывают реализовать на российском рынке в три раза больше — 1,2 млн машин.

Затоварили склады

Пока все эти объемы отечественный рынок, похоже, переварить не в состоянии. Отрасль столкнулась с затовариванием. Как сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, у российских дилеров накопилось 175 тыс. нераспроданных китайских автомобилей.

По его словам, за девять месяцев 2023 года в России было продано 406,5 тыс. машин китайских марок. При этом на заводах было собрано 153,4 тыс. авто, а завезено из Китая 428,5 тыс. штук.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— По 2022-му был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров, — рассказал Удалов.

В «Автостате» прогнозируют: после того как продажи установятся на уровне 110 тыс. машин в месяц, в дальнейшем они будут падать под влиянием роста ключевой ставки, снижения объемов кредитования.

— Высокие ставки негативно влияют на объем кредитования частных покупателей, которые составляют основную долю в продажах легковых автомобилей в России. Также динамику спроса замедляют насыщение рынка и установившиеся высокие цены на автомобили , — отмечает Максим Давиденко, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг».

Незначительное снижение

По идее такая ситуация на рынке и ужесточение конкуренции — в первую очередь между самими китайскими брендами — должны привести к снижению цен на автомобили из КНР.

Подешеветь прежде всего могут те автомобили, которые уже накапливаются в больших количествах на складах.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

К концу года всегда происходит реализация того, что нужно продать в текущем году, и автомобили, произведенные в 2023-м, к этому времени, как правило, дешевеют, отмечает заведующий кафедрой управления транспортными комплексами Государственного университета управления Алексей Степанов.

Однако ощутимой коррекции цен аналитики не ждут . Как и всегда, на первый план выйдут такие факторы, как степень локализации — слабо локализованный автомобиль всегда будет дороже, соотношение валют — снижение цены доллара в рублях пока не наблюдается. Определять стоимостную ситуацию будут и производственные возможности других марок автомобилей, продолжает экономист.

Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV

— За 2023 год цены на авто в массовом сегменте увеличились на 22%, что не привело к снижению спроса, а даже наоборот. С начала 2024 года ожидается рост стоимости новых автомобилей на 10–20% практически во всех сегментах, — рассказали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Ниша не заполнена

На подходе и новые китайские бренды в бюджетном сегменте, где свободная ниша еще не заполнена до конца. По мнению Максима Давиденко, снижение цен наиболее вероятно в массовых сегментах, где сейчас представлено наибольшее количество моделей как импортного, так и локального производства. К таким сегментам можно отнести малые и среднеразмерные кроссоверы.

— Снижение цен может составить не более 5–10% относительно 2023 года . Большее снижение будет сдерживать «импортная» составляющая представленных моделей и, соответственно, зависимость от курса рубля и усложнившейся логистики, — уточняет эксперт.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Цены на машины растут не только из-за дефицита поставок, но и из-за спекуляции дилеров, добавляет гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. По его словам, цены на отечественные марки тоже увеличиваются, потому что последние сильно зависят от поставок зарубежных компонентов . Однако рост цен будут тормозить периодические падения спроса. Но большого падения, конечно, не предвидится, полагает эксперт.

По оценкам Евгения Житнухина, руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh, рост конкуренции между китайскими автопроизводителями за долю на рынке РФ может привести к снижению стоимости их моделей, особенно со стороны новых для России марок. Например, на фоне укрепляющегося рубля модели JAC подешевели в среднем на полмиллиона рублей.

Сжатие вторичного рынка

Эксперты авторынка выделяют еще один фактор, который будет препятствовать снижению цен на китайские машины. Перенасыщение рынка новых авто «китайцами» отчасти будет компенсировано сжатием рынка автомобилей с пробегом, на которые в 2023 году пришелся основной спрос — ввиду дефицита новых авто, высоких ставок и снижения покупательской способности.

— Автовладельцы всё чаще откладывают продажу старого и покупку нового авто. А это значит, что рынок хороших и относительно новых б/у машин будет сжиматься. Также авто с пробегом по-прежнему невыгодно завозить в страну по параллельному импорту (получается слишком высокая цена для конечного потребителя). Причины: таможенные пошлины и другие сборы, — указывает Дмитрий Матвеев.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Таким образом, падение рынка б/у авто в 2024 году может оказаться на руку китайским производителям.

Между тем российский авторынок восстанавливается: весь 2023 год бренды расширяли свои модельные линейки, новые открывали представительства, дилеры восстанавливали свой бизнес. Реабилитация рынка, начавшаяся в этом году, продолжится и в 2024-м.

— Мы рассчитываем на рост отечественного авторынка в пределах 20%, объем продаж по итогам следующего года может составить от 1,3 до 1,4 млн автомобилей, — сообщили в пресс-службе ГК «Автодом».

Другое дело, что доверие российских потребителей к машинам с нового рынка только формируется. Поэтому самим китайским производителям приходится работать над повышением лояльности, доверия к своим брендам, замечает Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch.

Таким образом, чтобы реализовать запланированный объем продаж, китайцы активнее будут предлагать российским покупателям акционные цены и более выгодные кредитные условия.