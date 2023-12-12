Операция на сердце: в Тольятти показали новый двигатель

АвтоВАЗ показал новый двигатель мощностью 122 л.с., получивший название «1,8 Evo». Производство Lada Vesta с таким мотором до конца декабря начнется в Тольятти, машины появятся в продаже в начале следующего года. Силовой агрегат спроектирован с перспективой его сочетания с автоматической трансмиссией. Такие машины, по мнению экспертов, будут пользоваться спросом у покупателей. На каких моделях АвтоВАЗа, помимо «Весты», появится этот двигатель и его модификации, а также каковы их рыночные перспективы, выясняли «Известия».

Вспомнить прошлое

АвтоВАЗ представил в Тольятти новый двигатель объемом 1,8 л, передает с презентации корреспондент «Известий». Силовой агрегат «1,8 Evo» мощностью 122 л.с. представляет собой глубоко модернизированную версию мотора, который впервые был показан в 2016 году . Однако из-за отсутствия в то время у АвтоВАЗа современной автоматической трансмиссии, с которой мог бы сочетаться этот двигатель, машины с такими моторами особым спросом не пользовались. «Робот» с одним сцеплением, который стыковался с предыдущей версией двигателя 1,8 л, не отличался «расторопностью» и плавностью переключения передач. В итоге в 2020 году «Веста» с этим силовым агрегатом разошлась тиражом 12 058 экземпляров — это всего 11,2% от общего числа проданных машин. У Lada Xray ситуация была получше: 23% от общего числа.

Импортозамещение и надежность

Значительную долю деталей в моторе 1,8 прошлого поколения составляли иностранные комплектующие. Из-за антироссийских санкций и прекращения поставок ряда необходимых компонентов его производство в прежнем виде было бы крайне затруднительным. В результате «1,8 Evo» получил 25 новых деталей как российских поставщиков, так и партнеров из дружественных стран. В дальнейшем локализация этого двигателя будет увеличена, обещают на АвтоВАЗе.

Характеристики нового мотора остались такими же, как у предшественника, — 16 клапанов, 122 л.с., 170 Н·м крутящего момента, аналогичные показатели расхода топлива. Он, как и прежде, рассчитан на потребление «девяносто второго» бензина. Тем не менее представленный силовой агрегат отличается от своего прародителя не только «импортозамещенными» комплектующими, но и рядом технических изменений. В частности, инженеры АвтоВАЗа повысили надежность и ездовой комфорт мотора. Им удалось избавиться от врожденного «масложора» (повышенного расхода смазки) предыдущей версии мотора 1,8, который также отпугивал потенциальных покупателей.

Фото: АвтоВАЗ

— Также была снижена пульсация давления топлива, благодаря чему удалось повысить комфорт. Кроме того, на 30% увеличена производительность форсунок. Также на двигателе «1,8 Evo» применена «безвтыковая» шатунно-поршневая группа — об этом настойчиво просили клиенты. Это исключает контакт поршня с клапаном при обрыве ремня ГРМ. Таким образом, в случае его обрыва ремонт двигателя обойдется примерно в 30 тыс. рублей вместо 150 тыс. рублей, как на предыдущем моторе, — заявил на презентации директор продуктовых программ и проектов АО «АвтоВАЗ» Олег Груненков.

По его словам, в «1,8 Evo» заложен большой потенциал для тюнинга, поэтому его очень ждет спортивное подразделение компании. В частности, конструкция двигателя позволяет оснастить его турбонаддувом, что, по предварительным расчетам, может увеличить его тягу до 300 Н·м.

Фото: АвтоВАЗ

Надежность нового силового агрегата также повысилась, отмечают представители Волжского автозавода. Например, этот двигатель получил новый картер с внутренними ребрами, которые позволяет избежать отлива масла от маслоприемника при экстремальном вождении и резких маневрах. Тем самым исключается риск масляного голодания двигателя. На АвтоВАЗе отмечают, что сейчас специалисты компании активно работают над созданием ремонтных «китов» для «дореформенных» 1,8-литровых моторов.

Теоретически Волжский автозавод может собирать в год до 80 тыс. штук «1,8 Evo». Однако пока объемы выпуска этих двигателей ограничены возможностями цеха мехобработки. При закупке нового оборудования выпуск новых силовых агрегатов может быть увеличен до 100 тыс. штук в год, отмечают в компании.

Дружба с вариатором

Двигатель «1,8 Evo» изначально был ориентирован на сочетание с автоматической трансмиссией — мотор получил поддон, адаптированный на стыковку силового агрегата с вариатором, который будет закупаться у «восточного партнера». Эта автоматическая трансмиссия рассчитана на больший момент, более надежная и живучая по сравнению с той, что была раньше, отмечают представители завода.

— Нам за полгода удалось найти и адаптировать вариатор под новый мотор, — подчеркнул Олег Груненков.

Фото: АвтоВАЗ

Поэтому первой моделью АвтоВАЗа, под капотом которой появится новый мотор, станет Lada Vesta с вариатором. Первая партия из 25 машины с новым мотором и вариатором будет собрана до конца этого года. Серийное производство начнется в январе и в феврале будет увеличено. В продаже такие «Весты», как ожидается, появятся в конце зимы — начале весны. При этом Олег Груненков не исключил, что в дальнейшем автоматическую трансмиссию получат и другие модели АвтоВАЗа.

В компании отметили, что в конце этого — начале следующего года двигатели «1,8 Evo» будут сочетаться не только с вариатором, но и с новой 6-ступенчатой «механикой» , которая также будет импортной. Позже появится форсированная версия мотора от подразделения Lada Sport для спортивных версий.

Востребованный продукт

Опрошенные «Известиям» эксперты положительно оценивают появление в модельной линейке АвтоВАЗа моделей с новым 1,8-литровым мотором и вариатором. По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, такие машины точно будут пользоваться спросом. Он отмечает, что помимо «Весты» этот двигатель и трансмиссия появятся и на других моделях Волжского автозавода.

— Это может быть Lada Aura, выпуск которой намечен на осень. Скорее всего, этот мотор с вариатором мы увидим и на новом кроссовере, производство которого запланировано на следующий год. АвтоВАЗ принял совершено правильное решении возродить двигатель 1,8. Главное, чтобы, решив проблемы, характерные для его предыдущей версии, он не получил проблемы, связанные с новыми комплектующими, — заявил он «Известиям».

Цены на автомобили с новым мотором еще не объявлены. Однако, по мнению Максима Кадакова, версии с «механикой» будут дороже нынешних «Вест» примерно на 100 тыс. рублей. Что касается модификации с вариатором, то прибавка может составить 200–250 тыс. рублей, полагает он. При этом, львиная доля продаж будет приходиться именно на версии с автоматической трансмиссией, считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

— Очевидно, что появление в модельном ряду Lada Vesta версий с новым мотором и вариатором дополнительно подогреет интерес покупателей к этому автомобилю. Однако очень многое будет зависеть от цены. Если АвтоВАЗу удастся удержать стоимость на уровне до 2 млн рублей, то они будут пользоваться большим спросом. В противном случае Lada Vesta придется конкурировать уже с «китайцами» вроде Kaiyi E5 и Geely Emgrand, — считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Возможны вариации

Представленный «1,8 Evo» — лишь первая версия двигателя. По данным «Известий», на его основе планируется создание 8-клапанной версии, которая будет выдавать около 100 л.с. Этот силовой агрегат рассчитан на продольную установку под капотом и в первую очередь будет предназначен для семейства автомобилей «Нива».

Фото: АвтоВАЗ