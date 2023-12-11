Реклама
Прямой эфир
Мир
The Guardian узнала о встрече сторонников Орбана в США по Украине
Мир
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Мир
Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Авто
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
Общество
В Иркутской области ищут бродившего по улицам медвежонка
Общество
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с писателем Дмитрием Быковым
Общество
В ДНР началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
Происшествия
В Подмосковье 11 человек задержаны за взяточничество
Мир
Депутат ЕП назвал вступление Украины в ЕС финансовой бомбой для Европы
Мир
Авиация МЧС направила в сектор Газа еще 17,5 т гумпомощи
Общество
В 2023 году в Крыму задержали 18 агентов и пособников украинских спецслужб
Армия
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт столицы Филиппин Манилы
Общество
В фонде Пахмутовой опровергли сообщения о ее заболевании COVID-19
Мир
Нарышкин рассказал о рассматриваемых Западом заменах Зеленскому

АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе

0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Волжский автозавод начнет оснащать автомобили «Лада Веста» обновленным мотором 1,8 Evo. Производство этих силовых агрегатов уже стартовало, тестовая партия машин будет собрана в декабре, а массовое производство начнется в январе, сообщает корреспондент «Известий» с презентации АвтоВАЗа.

Мотор 1,8 Evo — обновленная версия силового агрегата, впервые представленного в 2016 году. Из-за антироссийских санкций и связанного с ними прекращения поставок комплектующих в версии Evo внедрены 25 новых деталей как российских поставщиков, так и восточных партнеров.

Характеристики мотора остались прежними (122 л.с. и 170 Нм), не изменился и расход. Двигатель по-прежнему можно заправлять 92-м бензином. При этом инженеры АвтоВАЗа повысили надежность и ездовой комфорт. Им удалось победить «масложор» — повышенный расход масла. Также была снижена пульсация давления топлива, благодаря чему удалось повысить ездовой комфорт. Также применена «безвтыковая» шатунно-поршневая группа, исключающая контакт поршня с клапаном при обрыве ремня ГРМ.

Двигатель 1,8 первоначально будет предлагаться только с вариатором, причем впервые АвтоВАЗ самостоятельно провел адаптацию силового агрегата под этот тип трансмиссии. Вариатор планируют закупать у восточного партнера. В конце 2024–начале 2025 года двигатели Evo начнут оснащать 6-ступенчатой механикой, которая также будет иностранного производства. Позже появится форсированная версия мотора от подразделения Lada Sport для спортивных версий машин. Директор продуктовых программ и проектов АО «АвтоВАЗ» Олег Груненков отметил, что у мотора есть большой потенциал для улучшения характеристик.

Поднебесные рекорды: КНР может стать самым крупным автоэкспортером
Россия стала приоритетным рынком для китайских производителей

7 декабря президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал «Известиям» о планах увеличить объем экспорта автомобилей до 100 тыс. ед. в год.

«Экспортная составляющая у нас присутствует, хотя она существенно снизилась в этом году по сравнению с предыдущим периодом. В среднесрочной стратегии планирования АвтоВАЗа мы предполагаем выйти на экспортные объемы до 100 тыс. автомобилей в год. Это серьезный объем в нашей общей производственной программе», — заявил он на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023