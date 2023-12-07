Замкнуть концы: ввоз автомобилей по альтернативным каналам снижается

Количество автомобилей, поставляемых в нашу страну по параллельному импорту, сокращается. Этому способствуют повышение ставок утилизационного сбора, отмена в ряде случаев льгот по его уплате для импортеров-физлиц, а также введение новых правил оформления машин, ввезенных по неофициальным каналам. Доля «параллельных» автомобилей на российском рынке будет снижаться, однако полностью они не исчезнут, считают эксперты . Подробности — в материале «Известий».

Доли падают

В России снижается доля продаж автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат». По данным агентства, в ноябре на автомобили, поставленные по альтернативным каналам, пришлось всего 8% общего количества проданных новых машин. В октябре этот показатель составлял 11%.

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Специалисты отмечают, что в течение года динамика ввоза машин по параллельному импорту была непостоянной. Так, в начале года такие авто занимали примерно 10% от объема рынка. Заметный скачок отмечался в конце зимы — начале весны, когда параллельный импорт вырос почти на треть. Пик популярности «неофициальных» автомобилей пришелся на середину лета, когда их доля доходила до 13–15%. Затем это соотношение начало сокращаться, и сейчас они уже занимают даже меньшую часть рынка, чем год назад (в конце 2022 года на них приходилось около 9%).

Ограничить параллели

Снижение доли «альтернативных» автомобилей в первую очередь связано с рядом решений, принятых недавно российским властями, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Одним из ключевых факторов стало повышение ставок утилизационного сбора, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

— В большей степени в рамках параллельного импорта к нам поставлялись автомобили премиального сегмента с двигателями большого объема. В отношении моделей с моторами объемом свыше 3 л ставки утильсбора выросли сильнее всего. Разумеется, это привело к подорожанию таких машин, — рассказал он «Известиям».

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Одновременно с увеличением размера утилизационного сбора был изменен и порядок его уплаты. Импортеры-физлица теперь могут воспользоваться льготными ставками, только если ввозят машину для личного пользования, напомнил вице-президент НАС. В случае если «физик» в течение года ввезет в Россию более одного автомобиля, а также если машина пробудет в его собственности менее года, ему придется оплачивать утильсбор уже по гораздо более высоким ставкам, которые действуют для импортеров — юридических лиц. Аналогичное требование действует и в случае, когда машина была ввезена на территорию государства EAЭС юрлицом, а затем импортирована в Россию «физиком».

— Уплата утилизационного сбора по полной ставке установлена в отношении автомобилей, импортированных на территорию ЕАЭС юридическими лицами и в дальнейшем ввезенных в Россию физическими лицами, — отмечали в конце октября в пресс-службе Минпромторга.

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При этом, как рассказал «Известиям» Ян Хайцеэр, большинство машин по параллельному импорту ввозились как раз через страны ЕАЭС и оформлялись на физлиц. Решение правительства также привело к росту цен на такие машины, подчеркнул он.

Правила оформления

Еще одним фактором, который сказался на поставках автомобилей по параллельному импорту, стал вступивший в силу с 1 октября новый порядок оформления таких машин. Теперь ввоз по упрощенной схеме (она не предусматривает проведения обязательных сертификационных испытаний и получения согласия от правообладателя) с оформлением заключения об оценке типа транспортного средства (ЗОЕТС) допускается только в отношении продукции компаний, которые официально ушли с российского рынка и указаны в перечне товаров для параллельного импорта, утвержденном приказом Минпромторга. В отношении моделей остальных брендов эта схема отменяется. Для их ввоза в РФ необходимо оформлять одобрение типа транспортного средства (ОТТС) с обязательным проведением ряда испытаний, в том числе и краш-тестами, а также получить согласие на их импорт от правообладателя.

Эти меры были направлены на защиту официально представленных на нашем рынке китайских автопроизводителей, отмечают эксперты. Как следствие, с начала октябре поток ввозимых по альтернативным каналам автомобилей Geely, Voayh, Hongqi и других марок из КНР резко сократился.

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— Параллельный импорт, безусловно, оказался правильным решением, которое позволило поддержать российский автомобильный рынок, обеспечив приток в нашу страну новых моделей. Однако это была временная мера, поэтому теперь принимаются решения к защите интересов компаний, которые официально работают в нашей стране. На этом фоне доля машин, поставляемых в рамках параллельного импорта, ожидаемо сокращается, — заявил «Известиям» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Сократится, но не исчезнет

Некоторые крупные участники автомобильного рынка уже отказались от использования параллельного импорта.

«ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» приняли решение закрывать направление параллельного импорта», — сообщили в пресс-службе компаний в середине ноября. Эти дилеры намерены переориентироваться на развитие официальных поставок китайских электромобилей и гибридов, продолжая ввозить запчасти и проводить обслуживание моделей, ранее поставленных по параллельному импорту.

Фото: TASS/NEWS.ru/Сергей Булкин

Впрочем, далеко не все дилеры, которые занимаются поставками машин по альтернативным каналам, намерены сворачивать это направление своей деятельности.

— Мы продолжаем продавать данные автомобили, и у нас пока нет планов по глобальному сокращению ассортимента. Китайские бренды, безусловно, продолжают активно замещать собой ушедшие с рынка европейские, японские и корейские автомобили. Но при этом есть часть клиентов, которая делает свой выбор в пользу именно европейских марок, которые ввозятся по параллельному импорту, в том числе из Китая. Таким образом, на фоне имеющегося стабильного спроса мы считаем рентабельным продолжать поддерживать это направление, пусть и не в больших объемах, — заявил «Известиям» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Тенденция к снижению доли «параллельных» автомобилей сохранится, однако полностью этот сегмент рынка в ближайшее время не исчезнет, считает Сергей Бургазлиев. По его мнению, в обозримой перспективе такие машины будут занимать применю 3–5% от общего числа проданных.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Предпочтения автомобилистов в нынешних условиях постепенно меняются. Сейчас обладание «китайцем» бизнес- или премиум-класса уже не выглядит странным или зазорным, отмечает Ян Хайцеэр. Он согласен, что число автомобилистов, выбирающих «официальные» модели, будет расти, но при этом останутся и те, кто по тем или иным причинам не хочет пересаживаться на машины из КНР.