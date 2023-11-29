Космическая быль: какой будет лунная станция России и Китая

Россия подтвердила намерение строить научную лунную станцию совместно с Китаем. 28 ноября правительство РФ поддержало ратификацию соответствующего соглашения с КНР, подписанного в ноябре 2022-го. В ближайшие годы две страны определят место для размещения базы, а затем с помощью нескольких миссий доставят на Луну модули, необходимы для исследований спутника Земли и даже выращивания там сельхозкультур. В отдаленной перспективе участники проекта предполагают отправлять на Луну и пилотируемые экспедиции. Эксперты отметили, что международный статус защитит лунные программы от возможного урезания финансирования, а союз России и Китая в будущем станет ядром международного консорциума по исследованию и колонизации спутника Земли.

Совместное творчество

Россия подтвердила свое намерение совместно с Китаем создать Международную научную лунную станцию (МНЛС). 28 ноября комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала ратификацию соответствующего соглашения между двумя странами, выяснили «Известия». Оно было подписано еще в ноябре 2022 года и всё это время проходило межведомственные согласования.

Документ, о котором идет речь, намечает совместные действия России и Китая по освоению Луны. В частности, на первом этапе конструкторы двух стран займутся проектированием станции, а межпланетные аппараты будут исследовать поверхность Луны, чтобы определить наиболее удобное место для размещения базы. Также специалисты отработают технологии мягкой посадки.

Фото: China Academy of Space Technology Проект лунной станции

На следующей стадии планируется создать единый центр управления станцией и разместить на спутнике первые инфраструктурные объекты — модули энергоснабжения и связи. Кроме того, на поверхность Луны доставят исследовательские аппараты различного назначения и луноходы. На орбите спутника появится оборудование для ретрансляции.

Третий этап предполагает постепенное увеличение количества лунных модулей и расширение их функционала. В июне 2022 года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация представили дорожную карту — в соответствии с нею, на этой стадии станция получит командный центр, модуль подъема, спуска и посадки и фототехнический комплекс по выращиванию земных сельскохозяйственных культур. То есть начнут создаваться условия для колонизации Луны людьми.

Соглашение также оговаривает меры проекта создания МНЛС. Например, предлагается установить льготные режимы торговли и промышленности для организаций, которые будут производить продукцию, необходимую для освоения Луны. В частности, товары, перевозимые в рамках программы, освободят от таможенных пошлин и налогов, а для специалистов, деятельность которых связана с реализацией проекта, предусмотрят особый визовый режим.

Фото: «Роскосмос»

Проект открыт к присоединению

Соглашением предусмотрен открытый формат проекта — к нему, по мере развития, смогут присоединяться другие страны. В сентябре 2023 года на Астрономическом конгрессе в Азербайджане Россия и Китай представили проект мировому научному сообществу и пригласили все желающие страны присоединиться к нему.

Заинтересованность в участии в строительстве МНЛС уже высказали Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, ЮАР, Азербайджан и Белоруссия. Также в проекте участвует Азиатско-Тихоокеанская организация космического сотрудничества и швейцарская компания Nano-SPACE.

Мы видим первые шаги на дороге многолетнего взаимодействия России и Китая в освоении Луны, считает научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый, отвечающий за научную программу российских лунных исследований на автоматических космических аппаратах.

— В этом году руководители наших государств обменялись образцами лунного грунта, которые были доставлены на Землю аппаратами «Луна-16» и «Чанъэ-5». Следующий значимый результат — это договоренность об обмене научными приборами, которые будут работать на российских и китайских автоматических научных лунных станциях. В настоящий момент наша перспективная лунная программа увязывается с планами китайских коллег, — отметил он в беседе с «Известиями».

Фото: commons.wikimedia.org Старт ракеты «Чанчжэн-5», несущей АМС «Чанъэ-5»

По мнению ученого, именно сотрудничество России и Китая станет в будущем ядром международного консорциума по исследованию Луны. А затем — и для более амбициозных проектов.

При этом Лев Зеленый пояснил, что подписанное соглашение касается только работы автоматических станций и роботов. Когда речь зайдет о развитии совместных пилотируемых программ освоения Луны, потребуется подписание нового договора.

— У России накоплен большой опыт по созданию как орбитальных, так и посадочных модулей. Наша страна может участвовать и в запуске отельных космических аппаратов, и в их проектировании. Поэтому в совместном лунном проекте мы и Китай сейчас участвуем на равных условиях, — отметил научный журналист Михаил Котов.

Фото: «Роскосмос»

По его мнению, ратификация российско-китайского соглашения важна, чтобы юридически закрепить международный статус проекта. Это исключит возможность урезания его финансирования или отказа от реализации. Кроме того, совместная работа России и Китая повышает престиж и доверие к проекту, другие страны с большей охотой будут присоединяться к нему, полагает эксперт.

— Попытки освоения Луны отдельными странами в рамках своих национальных программ не дадут им каких-либо существеннных преимуществ, в частности, экономических. Такие преимущества можно получить только при совместном освоении спутника всем человечеством. Ведь космос — это и новое жизненное пространство, и бесконечное количество ресурсов, — считает эксперт в сфере космонавтики Андрей Ионин.

Поэтому освоение Луны международным консорциумом, в котором каждый участник имеет равные права, — это единственно возможный путь, считает эксперт.

Фото: «Роскосмос»

— Альтернативный проект «Артемида», который возглавляют Соединенные Штаты Америки, заранее обречен, так как предполагает превосходство одной страны над другими, — подчеркнул Андрей Ионин.

Россия и Китай, наоборот, движутся в правильном направлении, полагает эксперт. Но для того, чтобы обозначить серьезность намерений, нужны следующие шаги — в частности, активизировать присоединение к проекту других стран, которые будут вкладывать в него свои ресурсы.