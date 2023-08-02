Бак по расчету: математическая модель обезопасит МКС от микромусора

Российские ученые занимаются созданием системы мониторинга в околоземном пространстве мусора размером менее 10 см. Несмотря на небольшие габариты, столкновение с таким объектом космических аппаратов почти всегда приводит к аварии. Специалисты уже создали математическую модель расположения микромусора на орбите. С ее помощью они намерены рассчитать количество и оптимальное местоположение оборудования, необходимого для контроля за этой опасностью. В будущем данные со средств наблюдения также загрузят в модель и получат реалистичную картину происходящего вокруг Земли. По словам экспертов, это позволит выбирать безопасные орбиты для МКС, космических кораблей и спутников .

Меньше не лучше

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) работают над созданием системы мониторинга космического мусора размером менее 10 см в околоземном пространстве. Несмотря на малые габариты, столкновение с такими объектами космических аппаратов на большой скорости неминуемо приводит к аварии . Ранее ученые создали математическую модель расположения частиц на орбите. Ее данные могут использоваться для расчета безопасных орбит для пилотируемых кораблей и спутников . Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда.

— Из-за высоких скоростей соударения объекты размером от 1 до 10 см несут риски для космических аппаратов вплоть до полного выхода из строя. Даже такой защищенный объект, как МКС, может быть пробит частицей диаметром более 1,3 см на скорости около 10 км/c . Объекты диаметром менее 1 см по отдельности не в состоянии пробить защитные экраны МКС, потому что их кинетическая энергия мала. Зато их самих гораздо больше, из-за чего частота столкновений с ними существенно выше, они способны снизить функциональные возможности космических аппаратов и их подсистем , — рассказал автор проекта, доцент кафедры «Системный анализ и управление» МАИ Игорь Усовик.

Доцент кафедры «Системный анализ и управление» МАИ Игорь Усовик Фото: пресс-служба МАИ

Аварии из-за малоразмерных осколков происходят регулярно. По словам представителей «Роскосмоса», одной из причин разгерметизации Международной космической станции в конце 2022 года могло стать столкновение с мусором. В 2013-м после контакта с малоразмерным объектом вышел из строя российский наноспутник «Блиц» . В 2016-м сантиметровая частица пробила панель солнечной батареи европейского космического аппарата Sentinel-1A . В результате от нее отлетели фрагменты размером более 5 см. В 2019 году, предположительно, произошло столкновение с микромусором российского гидрометеорологического спутника «Метеор-М» , из-за чего он был временно неработоспособен.

Проблема осложняется с каждым годом. Число новых аппаратов, которые выводятся на орбиту, непрерывно увеличивается . По данным Управления по вопросам космического пространства ООН, в 2020-м человечество вывело на орбиту 1274 новых спутника, а в 2022-м — уже 2474 . Отслужив свой срок, эти аппараты превращаются в мусор, который несет угрозу столкновения для действующих устройств . За всеми крупными объектами размером более 10 см внимательно следят и каталогизируют. Сейчас их насчитывается более 30 тыс . Однако полноценной системы слежения за более мелкими, но всё равно очень опасными частицами в мире не существует .

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Правильная точка зрения

Сейчас данные о малоразмерном мусоре собирают с помощью очень ограниченного числа наземных радиолокационных станций и спутниковых аппаратов, находящихся в космосе . Однако этой информации не хватает для построения полной картины, как небольшие частицы мусора располагаются вокруг Земли. На первом этапе созданная ранее учеными модель будет использована для определения нужного количества, видов и оптимального местоположения оборудования, которое необходимо для построения полноценной системы мониторинга .

Для решения этой задачи в МАИ также смоделируют технические средства, которые можно использовать для наблюдений. Исходными данными станут характеристики существующих и разрабатываемых сейчас систем . Помимо уже используемых типов устройств, это будут наземные и орбитальные оптические телескопы и контактные датчики, установленные на космических кораблях и спутниках .

Фото: Пресс-служба МАИ

— Наша работа заключается в том, чтобы рассчитать, сколько и каких именно средств потребуется для мониторинга космического мусора размером от 1 до 10 см и менее 1 см, для применения этих данных в дальнейшем при проектировании космических систем , — рассказал Игорь Усовик.

После того как в соответствии с расчетами все необходимые средства мониторинга будут установлены и начнут работать, модель можно будет напитать необходимым количеством фактической информации. Это позволит получить реальную картину происходящего на орбите . Эти данные предполагают использовать при изготовлении обновленной российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве «Млечный путь» , создание которой «Роскосмос» должен завершить к 2035 году.

С большой энергией

Система мониторинга за мусором небольшого размера необходима, так как он движется с очень большой скоростью на разных орбитах и поэтому может сильно повредить космические аппараты . При любой аварии возникает множество осколков, которые затем сбивают всё подряд. Так образуется целое облако мусора. На орбитах от 600 км, где располагаются спутники, объект может сохраняться десятки лет, а 1000 км — сотни лет , пояснил «Известиям» член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

— Сейчас спутники конструируют по открытой схеме, поэтому их оборудование никак не защищено . Космический аппарат — это сложнейшая техническая система, которую может вывести из строя даже мелкий объект, если он движется со скоростью несколько километров в секунду, — сказал он.

МКС находится на более низкой орбите, чем спутники. Это высота — 350–400 км. Там еще сохраняются остатки атмосферы. Мусор тормозится об нее и поэтому сохраняется на орбите месяцы. Однако он всё равно представляет серьезную опасность , добавил специалист.

Фото: Пресс-служба МАИ

— Высокая скорость, с которой движутся частицы мусора на орбите, может привести к фатальным последствиям при столкновении. Они могут пробить обшивку аппарата. Например, при встречном движении мусора и спутника, которые летят со скоростью 8 км/c, мы получаем скорость 16 км/с. А это уже очень большая энергия в случае контакта , — отметил эксперт в космической отрасли Александр Железняков.