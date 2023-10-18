Юаньская жара: объем вкладов в китайской валюте подскочил в три-четыре раза

Объемы депозитов в юанях подскочили в три-четыре раза , сообщили «Известиям» в крупнейших банках. В ЦБ уточнили, что на вклады в валюте КНР теперь приходится 1,5% от всех депозитов — это порядка 600 млрд рублей . Кредитные организации поднимают ставки по этому инструменту сбережений — с начала года доходность выросла примерно на 1 п.п., до 3,2% . Юань остается единственной безопасной валютой для инвестиций, отметили эксперты. Какие у россиян есть альтернативы для вложений — в материале «Известий».

Сколько россияне вложили в юани

Среди иностранной валюты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего популярность выросла у юаня , сообщили в Сбере. За это время портфель депозитов в китайской валюте увеличился примерно в четыре раза, а с начала года — вдвое. Ставка по этому продукту достигает 3,52% , отметили в банке. Там добавили: в целом при открытии новых вкладов клиенты предпочитают рублевые, а не валютные сбережения.

Россияне на фоне продолжающейся дедолларизации накоплений всё больший интерес проявляют к так называемым мягким валютам — в первую очередь к китайской , рассказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. По ее словам, в банке с начала года доля вкладов в ней удвоилась и сейчас достигает 4% в общем портфеле .

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При этом в портфеле депозитов физлиц в иностранной валюте единица КНР занимает почти треть, уточнили в ВТБ. Объем таких продуктов с начала года вырос более чем в 1,5 раза , превысив к концу сентября 12,5 млрд юаней.

Интерес к сбережениям в валюте КНР видят и в банке «ДОМ.РФ». Портфель таких вкладов за год увеличился примерно в четыре раза , сообщила директор розничных продуктов кредитной организации Дарья Морозова. Доходность же выросла вдвое, до 3,4% .

С начала 2023-го до сентября объем вкладов в валюте КНР увеличился на 206% (более чем в три раза), сообщили в Совкомбанке. Продукт доступен клиентам по ставке 2,55% (со сроком на полгода) и 2,7% (на один-два года) .

В ПСБ подчеркнули, что юань используется как инструмент валютной диверсификации на фоне ослабления рубля. В банке сказали, что к концу года ожидают значительного роста портфеля таких вкладов. Продукт предлагается по ставке до 3,1% годовых .

Клиенты в качестве альтернативы используют вклады в юанях , сказали в УБРиР, добавив, что они по-прежнему гораздо менее популярны, чем рублевые депозиты . В «Открытии» сообщили, что при размещении средств в валюте Поднебесной физлицам предлагается ставка 2,8% годовых. Максимальная доходность по этому продукту в «Зените» достигает 2,6–2,7%, поделились в банке.

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В Центробанке «Известиям» заявили, что на конец августа 2023 года юаневые депозиты составили около 1,5% от всех вкладов населения . По статистике регулятора, общий портфель депозитов к 1 сентября достиг 40,4 трлн рублей . То есть в валюте КНР россияне хранят порядка 607 млрд в рублевом эквиваленте.

За январь–август объем средств населения в юанях изменился несущественно, а значительный прирост в прошлом году во многом обусловлен эффектом низкой базы, констатировали в регуляторе.

Выгодно ли покупать китайскую валюту

По данным «Финуслуг», средняя доходность юаневых депозитов с начала года выросла на 0,7–1,05 п.п. В рознице максимальные ставки по вкладам на 3–12 месяцев в топ-50 банков достигают 3,2%. В целом же по рынку они доходят до 3,85–4% , но преимущественно по долгосрочным продуктам на крупные суммы, уточнил представитель платформы.

Пока вклад физлиц в общую депозитную массу в юанях невелик , считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Огромный рост идет почти от нулевых уровней прошлого года.

— Но это явно не предел, потому что доля таких вкладов у бизнеса уже гораздо выше: около трети в общей массе их валютных счетов. Население, можно сказать, еще только подтягивается, — отметил эксперт.

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Он добавил, что игроки адаптируются к новой валюте. Ставки на межбанковском рынке и на депозитах всё еще сильно различаются. Крупные игроки платят физлицами максимум 3,5% годовых, а сами при этом могут предоставлять средства в валютном сегменте биржи (на однодневных размещениях) под 5% в год и выше , разъяснил Валерий Емельянов.

По его мнению, юань сейчас в России — единственная из резервных валют, с которой нет риска блокировки зарубежных счетов из-за санкций (это важно для бизнеса) и того, что банки отдадут ее обратно только рублями (это важно для физлиц).

В юане можно хранить средства и сберегать их от инфляции, но приумножить вряд ли получится , учитывая низкие ставки, считает председатель правления Цифра банка Игорь Пучков. Также риски этой валюты заключаются в том, что она не так хорошо изучена и предсказуема, как доллар и евро. Курс по неэкономическим причинам может идти вниз или вверх под влиянием решений Народного банка Китая.

— Кроме того, сдерживающим фактором выступает то, что на фоне выросшей ключевой ставки наибольшую привлекательность приобрели вклады в нацвалюте . Поэтому люди, выбирая между размещением значительных средств в юанях или рублях, предпочитают последние на фоне их доходности, — добавил Игорь Пучков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ставки по юаневым вкладам продолжат расти , спрогнозировал Валерий Емельянов. По его мнению, хотя бы часть сбережений есть смысл держать в твердой валюте. Если нет возможности делать это в «американце» и «европейце», то «китаец» — хорошая альтернатива на год-два. Ничего катастрофического за это время с экономикой КНР не случится.