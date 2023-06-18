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Чисто по дружбе: россияне изучают вклады в «нетоксичных» валютах

В приоритете по-прежнему рубли
Фото: Getty Images/YinYang
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Удельный вес «дружественных» валют в структуре валютных депозитов россиян растет, но достигает пока 13% общего объема. В лидерах здесь китайский юань, с начала года объем вкладов в китайской валюте в «Сбере» вырос на 60%. К остальным «друзьям» отношение пока настороженное. Почему народ запасает юани, какую часть сбережений есть смысл в них хранить и почему остальным «мягким» валютам пока далеко до «китайца» — в материале «Известий».

Юань лидирует

По итогам апреля доля валютных вкладов и счетов в банках в «дружественных» валютах в структуре валютных сбережений россиян достигла всего 12,7%. Лидирует китайский юань. По прогнозам ВТБ, в 2023 году портфель сбережений физлиц в китайской валюте в российских банках вырастет в два раза. В результате она займет четверть в валютных накоплениях клиентов.

Интерес к юаню вполне объясним: «токсичность» доллара и евро, ограничение на снятие, резкий рост объема двусторонней торговли между Китаем и РФ в национальных валютах. Как отмечает Богдан Зварич, главный аналитик «Банки.ру», это делает валюту интересной для бизнеса, особенно учитывая рост доли расчетов в национальных валютах. Плюс высокая ликвидность: объемы торгов юанем на Московской бирже сопоставимы с объемами торгов долларом, часто превышая их.

биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Интерес к вкладам в китайских юанях связан и с повышенной доходностью относительно других иностранных валют. Например, если депозиты в долларах США предусматривают ставки в 1,5–2,0% годовых, то в китайских юанях вдвое больше — 3,0–4,0% годовых. В евро доходность в основном не превышает 1,0% годовых. Кроме того, часть граждан стремится вложиться именно в зарубежную валюту, а не в российские рубли, указывает Юрий Исаев, аналитик сервиса Brobank.ru. Это и диверсификация накоплений, и страховка от ослабления рубля.

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Есть нюансы

Разумеется, эта валюта развивающегося рынка имеет свою специфику: она достаточно волатильна и не свободно конвертируемая. Курс устанавливается Народным банком Китая, что создает дополнительные риски. Поэтому и в случае с юанями нет никакого резона перекладывать в них всё.

— Не менее трети сбережений лучше держать на рублевом депозите в надежном банке в качестве «подушки безопасности» на случай возникновения либо новых валютных ограничений со стороны ЦБ РФ, либо обесценения юаня, — рекомендует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

юань евро
Фото: Global Look Press/Christian Ohde/face to face

Как добавляет Юрий Исаев из Brobank.ru, оптимальная доля любой иностранной валюты для хранения средств зависит не только от имеющейся суммы, но и от предполагаемой траты сбережений и планов по перемещению за пределы страны. Если у человека в наличии 100 000 рублей, он планирует их потратить через три месяца и выезжать никуда не будет, то в принципе особого смысла покупать иностранную валюту нет, отмечает аналитик.

— Если вы хотите диверсифицировать свой портфель и готовы к инвестиционным рискам, то вложения в китайскую валюту могут быть обоснованы. Юань вполне может выступить защитным активом для тех граждан, кто не верит в стабильность рубля, — рекомендует Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

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Робкие эксперименты

Что же касается остальных экспериментальных «мягких» валют, то в их перспективах аналитики сомневаются. Они едва ли сумеют существенно нарастить долю рынка валютных депозитов в России. По крайней мере, пока прогнозировать их популяризацию в России сложно. На это есть ряд причин.

Как поясняет Богдан Зварич, появление подобных инструментов в банках затрудняется слабым интересом бизнеса к этим валютам по причине низкого товарооборота России с отдельными странами. Плюс у каждой валюты существуют специфические риски, связанные с монетарной политикой государства, что делает их менее устойчивыми. В пример он приводит турецкую лиру, которая за два года ослабла почти втрое — доллар на международном валютном рынке по отношению к турецкой валюте поднялся с 8,5 в июне 2021-го до 23,6 лиры к текущему моменту, что сказалось на котировках лиры к рублю — турецкая валюта в июне 2021 года стоила порядка 8 рублей, а сейчас торгуется в районе 3,5 рубля за лиру.

биржа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Валюты, особенно стран СНГ, не являются привлекательными для сбережений, так как их экономика слабее российской, а валюты менее стабильны. Дирхамы, набирающие популярность, тоже не особо интересный инструмент, так как в нашей экономике тяжело найти им применение, — добавляет Андрей Русецкий, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ.

— Не стоит забывать и о приоритетах самих банков. Крупные игроки рынка, которые отключены от SWIFT, пользуются китайским аналогом — CIPS, где расчет выполняется в китайских юанях. Поэтому им интересна именно эта валюта. Для ее привлечения внедряются вклады в китайских юанях с более выгодными условиями, чем по тем же долларам США и евро. И другие валюты в этом разрезе неинтересны кредитным организациям, — подчеркивает Юрий Исаев.

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Таким образом, вложения в другие «мягкие» валюты, в отличие от юаня, гораздо более рискованны. Это, например, депозиты в дирхамах или гонконгских долларах. Плюс — низкая ликвидность, а иногда и повышенные комиссии.

В приоритете у россиян по-прежнему остаются рублевые вклады, на них приходится порядка 80% от общего объема депозитов.

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