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Китайский депозит: зачем банки предлагают вклады в юанях

Станут ли они альтернативой доллару и евро
Фото: Global Look Press/Cfoto
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Ведущие российские банки активно продвигают вклады в юанях. Ставки по ним доходят до 3% годовых. Зачем нужны депозиты в юанях, есть ли смысл хранить деньги в китайской валюте и полноценная ли это альтернатива «токсичным» доллару и евро, выясняли «Известия».

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Подняли ставки

С 1 февраля сразу несколько крупных российских банков подняли ставки по вкладам в юанях на 0,5–1 п.п. По данным сайта Банки.ру, ставки по вкладам в юанях на рынке сейчас находятся в диапазоне 0,01–2,63% годовых и продолжают расти. При этом долларовые ставки находятся на околонулевом уровне.

Китайская валюта набирает популярность по ряду причин. Во-первых, хранение денежных средств в долларах и евро — достаточно опасно в связи с возможной блокировкой активов из-за санкционных ограничений. Во-вторых, роль Китая как торгового партнера РФ существенно возросла — резко вырос объем двусторонней торговли между странами в национальных валютах. Наконец, часть международных резервов России ЦБ перевел в юани, избавившись от лишних долларов и евро.

— Профессиональные участники рынка, банки, брокеры ввели заградительные тарифы для вкладов в долларах и евро. Как следствие, физические и юридические лица стали перекладывать свои средства с долларов в китайские юани и иные валюты дружественных стран. Вдобавок некоторые банки перестали предоставлять участникам рынка разные валютные программы в долларах и евро, заменив их юанями. Так, например, кредиты в юанях стали заменять кредиты в долларах и евро, а вклады в долларах и евро стали заменять на вклады в юанях, — отмечает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Китайский депозит
банк
Фото: Global Look Press/Xu Jingbo

— Повышение ставок по вкладам в юанях является, главным образом, маркетинговым ходом банков в борьбе за средства клиентов, желающих диверсифицировать свои вложения. С другой стороны, привлечение средств граждан является инструментом балансировки банковских операций по кредитованию в юанях, спрос на которое будет зависеть от скорости перехода на расчеты в юанях и роста объемов операций российских компаний с китайскими контрагентами, — добавляет Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ.

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Специфическая валюта

Несмотря на растущий интерес к китайской валюте, эксперты не рекомендуют рассматривать ее в качестве единственного инструмента сбережений. Доходность таких вкладов невысока, сама валюта развивающегося рынка достаточно волатильна. К тому же юань — не свободно конвертируемая валюта. Его курс устанавливается Народным банком Китая, что создает дополнительные риски.

Доходность вкладов в юанях в среднем ниже, чем номинально установленные банками 1-3% из-за того, что оформление вклада происходит через конвертацию рублевых средств в юани, что сопровождается уплатой комиссии вкладчиком, указывает Екатерина Безсмертная.

Способов инвестиций в юани пока не так много: помимо банковских депозитов, это облигации российских компаний, выпущенные в юанях.

Китайский депозит
юани
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— И тот, и другой способ слишком низкодоходный и не превышает 4,5% годовых. Если власти Китая девальвируют национальную валюту, то весь доход будет «съеден» эффектом слабого юаня, — отмечает Игорь Файнман, инвестиционный советник ГК «ЕЮС».

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Перспективным способом инвестиций аналитик называет акции китайских компаний. Они уже начали появляться на Московской бирже и имеют неплохой потенциал роста и хорошие дивиденды по результатам 2022 года. Однако этот вариант подходит лишь для опытных инвесторов, которые как минимум имеют брокерский счет и понимают, как правильно покупать и продавать акции.

Диверсификация вложений

Однако китайскую валюту вполне можно рассмотреть в качестве инструмента диверсификации и сохранения сбережений, а не как способ извлечь дополнительную прибыль. В этом смысле вклады в юанях — вполне достойная альтернатива вкладам в «токсичных» долларах и евро, доходность по которым сейчас еще ниже.

Среди дружественных валют юань, как мировая резервная валюта, наиболее перспективен и стабилен — инфляцию в Китае за прошлый год оценивают на уровне 1,8%.

Китайский депозит
юани
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В любом случае стратегия перекладывания денег в юань не гарантирует получения доходности. Это может как-то спасти от инфляции и обесценивания рубля в долгосрочной перспективе, но назвать это заработком нельзя. Скорее это способ не потерять свои сбережения в цене и сохранить их реальную стоимость, — подчеркивает Артем Звездин.

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Идеальная пропорция краткосрочного валютного портфеля, по мнению аналитика: китайский юань — 20%, доллар — 20%, золото — 20%, остаток занимают рубли. Долгосрочного: юань — 30%, золото — 30%, российский рубль — 40%.

Аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов также указывает на то, что вложения в юань имеет смысл использовать для хеджирования рисков снижения рубля.

— Хотя ставки в юанях зачастую оказываются более чем в два, а иногда и в три раза ниже рублевых, получать дополнительный процент по вкладу в надежном банке лучше, чем просто приобрести иностранную валюту на бирже. При этом, даже если вы не планируете покупать дорогостоящие импортные товары или ехать за границу, но у вас есть сбережения, имеет смысл диверсифицировать вложения, снизив таким образом валютный риск, — заключил эксперт.

Стоит учитывать, что рынок депозитов в юанях пока только формируется, а место китайской валюты в российской экономике будет напрямую зависеть от сотрудничества двух стран.

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