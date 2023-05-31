Деньги всякие важны: россияне совершили сделки с рупиями и дирхамами на 2 млрд рублей

Оборот торгов фьючерсами на дирхамы ОАЭ и индийские рупии превысил 2 млрд рублей с 4 апреля , рассказали «Известиям» в пресс-службе Мосбиржи. Эти валюты нужны предпринимателям, чтобы вести бизнес с новыми партнерами. Пока это скромные показатели , отметили эксперты. Но потенциал развития есть: товарооборот с Индией и ОАЭ в 2022-м составил $40 и $9 млрд соответственно .

Ставка на арабский мир

С 4 апреля на срочном рынке Мосбиржи начались торги фьючерсными контрактами на пары российского рубля с дирхамом и рупией. За это время россияне заключили сделки с этими валютами на 2 млрд рублей, при этом 90% суммы пришлось на первую из них , заявили «Известиям» в пресс-службе Мосбиржи. Сделки заключили почти 300 клиентов — физических и юридических лиц.

Для довольно локальных экзотических валют результат неплохой, но он несравним с основными долларом, евро, юанем , отметил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Для сравнения, объемы торгов китайским юанем на Московской бирже в месяц составляют порядка 1–1,5 трлн рублей, то есть в среднем в один день около 45–68 млрд рублей , уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Справка «Известий» Фьючерс — финансовый контракт на поставку иностранной валюты по заранее определенному курсу. Это один из наиболее популярных у инвесторов инструментов. Свыше 50% объема операций на срочном рынке сегодня приходится на такие фьючерсы.

Безусловное лидерство дирхама объясняется тем, что эта валюта привязана к доллару , пояснил Андрей Маслов. Также в условиях санкций ОАЭ становятся всё более важным торговым партнером РФ в плане товаров и услуг.

— Многие компании открыли офисы в Эмиратах и продолжают деловые отношения с РФ. Индия, в свою очередь, наращивает поставки российской нефти, но рассчитывается за нее в том числе и в долларах, — пояснил эксперт.

Другая причина популярности дирхама в том, что фьючерс на нее может использоваться для хеджирования валютного риска , полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Это актуально для компаний, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Им в любом случае приходится хранить деньги в валюте, а курс дирхама довольно устойчив. В дальнейшем он может стать альтернативой для сбережений внутри РФ , считает Владимир Евстифеев.

ОАЭ исторически выступают глобальным торговым хабом, через который идет реимпорт , отсюда и более выгодные позиции дирхама, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По сравнению с американской вложения в валюту ОАЭ несут меньшие риски, так как инвестиции в доллар могут быть заблокированы банками США, напомнил операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

— Сильная экономика ОАЭ поддерживает национальную валюту. В то же время Индия остается довольно нестабильной с экономической точки зрения . Поэтому рупия более рисковый и экзотический инструмент, — считает Андрей Маслов.

Валюта Индии подешевела в прошлом году к доллару более чем на 10%, оценил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Старые-новые связи

С ужесточением давления на Россию со стороны западных стран ОАЭ и Индия выиграют в плане объемов торгов их валютами . При этом в случае разрешения конфликта на Украине торговые связи со многими недружественными странами могут начать постепенно восстанавливаться, а с новыми союзниками — ослабевать, допускает Андрей Маслов.

Геополитика может усложнить расчеты в альтернативных валютах, согласен Владимир Евстифеев. При этом востребованность дирхама и рупии будет расти по мере развития торговли РФ с ОАЭ и Индией , считает эксперт. По данным Минпромторга, товарооборот с этими странами в прошлом году увеличился на 68%, до $9 млрд, и вдвое, до $40 млрд, соответственно.

Также положительно на динамику способны повлиять новые предложения от российских банков по вкладам в дирхамах и рупиях , отметил Владимир Чернов.

Фото: REUTERS/Mukesh Gupta

— Доходность по ним примерно одинаковая, в 2–3% годовых, но количество таких предложений в российских кредитных организациях ограничено. Выпуски облигаций, номинированные в этих валютах, также будут способствовать росту объемов торгов ими на Московской бирже, — считает он.

Либерализация валютно-обменных операций внутри Индии, если ее проведут, тоже может стать фактором роста объема сделок в рупиях , заявил директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов. Сейчас в Индии резидентам запрещено иметь счета за рубежом (это возможно только через уполномоченного посредника), а также получать кредиты в иностранных деньгах.

— Среди минусов вложения в дирхамы и рупии — не очень высокая ликвидность . При этом валюта Индии, в отличие от ОАЭ, не свободно конвертируема. Поэтому при обмене дирхамов на рубли не будет высоких комиссий, — сказал Владимир Чернов.

В прошлом году Московская биржа запустила торги и другими новыми валютами: армянским драмом, южноафриканским рэндом, узбекским сумом, киргизским сомом и таджикским сомони. 1 марта 2023 года начались продажи фьючерсов на турецкую лиру и гонконгский доллар.