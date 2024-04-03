Мишустин сообщил об установке новой системы госуправления в РФ с 2020 года

Председатель правительства России Михаил Мишустин 3 апреля заявил, что с 2020 года в стране удалось создать новую технологичную систему госуправления, позволяющую эффективно реализовывать инициативы разной степени сложности.

Выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме, он напомнил ключевые задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным еще четыре года назад.

«В 2020 году в своем послании к Федеральному собранию президент определил две главные задачи на ближайшую перспективу, которыми мы руководствовались. И первая из них — это выполнение программы социально-экономического развития. А вторая — это рост качества государственного управления в целом. Обе они неразрывно связаны друг с другом», — сказал премьер.

Он также отметил, что без совершенствования государственного управления невозможно было продвинуться в вопросах экономики и социальной сферы.

«Под руководством президента мы построили новую, технологичную и эффективную систему государственного управления, которая позволяет оперативно формировать и принимать выверенные решения, скоординированные на всех уровнях власти, реализовывать самые сложные инициативы», — добавил Мишустин.

По словам главы правительства, главной составляющей этой работы стало взаимодействие с Федеральным собранием. Новые рациональные решения, продолжил он, рождались в конструктивном диалоге с депутатами, сенаторами, представителями бизнеса и науки.

«Парламент стал центром обратной связи от людей, о которой говорит глава государства, точкой сбора предложений по совершенствованию законодательства для дальнейшего развития страны», — заключил Мишустин.

Ранее, 18 марта, Путин сообщил, что правительство РФ, Центробанк и администрация президента работают в настоящее время достаточно эффективно. По его словам, результаты их работы за последние пару лет показали, что в целом административная команда действует весьма плодотворно.