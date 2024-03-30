Огонь, батарея: на «Атомэкспо» обсудили перспективы электротранспорта

На прошедшем международном форуме «Атомэкспо-2024» производители электрокаров и компании, выпускающие компоненты для их производства, обсудили перспективы развития электротранспорта в нашей стране. Также в рамках форума были подписаны соглашения, важные для всей отрасли. С тенденциями в российском электромобилестроении и перспективными разработками в этой сфере познакомился корреспондент «Известий», которому также удалось протестировать новейший «Атом».

Вопросы кооперации

В рамках форума «Атомэкспо-2024» госкорпорация «Росатом» и «Автотор» заключили соглашение о создании на мощностях калининградского автозавода сборочного производства батарей для электротранспорта. Предполагается, что в следующем году на базе «Автотора» будут выпускаться до 10 тыс. тяговых аккумуляторов в год. Их будут устанавливать на легковые электрокары бренда «Амберавто» , выпуск которых стартовал на предприятии в середине февраля. Для этого на автозаводе создается отдельная произведенная площадка, где специалисты «Росатома» будут осуществлять сборку и монтаж электрокомпонентов, блоков и плат управления батареей, а также сборку накопителей энергии на основе литий-ионных аккумуляторных модулей. Там же будут производиться финальные электротехнические и климатические испытания готовых батарей перед поставкой их на главный конвейер предприятия.

По словам заместителя председателя совета директоров «Автотора» Александра Сорокина, такое сотрудничество позволит предприятию создать на своей территории производственный комплекс для выпуска электромобилей и критически важных компонентов для их производства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

— Мы нацелены на выпуск универсальной компонентной базы, ориентированной на потребности не только нашего предприятия, но и отрасли в целом. Для нас это важный этап в освоении принципиально новых технологий и наращивании компетенций по ряду перспективных направлений, которые имеют решающее значение для дальнейшего развития электродвижения, — подчеркнул он.

Кооперация между автоконцернами и производителями батарей — распространенная мировая практика, однако в нашей стране она реализована впервые, отметил генеральный директор бизнес-единицы «Накопители энергии» топливного дивизиона «Росатома» Александр Камашев. Такое сотрудничество позволит оптимизировать логистические и административные расходы, а также и сформировать стабильный гарантированный спрос на тяговые батареи для электромобилей, добавил он.

Стандарт для аккумуляторов

Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются сейчас производители батарей, является отсутствие единых стандартов для них, считает президент АО «ТВЭЛ» (входит в структуру Росатома) Наталья Никипелова . По ее словам, сейчас Aurus использует одну батарею, «Москвич» — другую, будущий «Атом» — третью. Из-за этого для каждого производителя электромобилей приходится создавать свой накопитель энергии, отметила она.

— В нашей стране отрасль электромобилестроения находится в начальной стадии. Поэтому сейчас есть возможность создания универсальной модульной батареи, которую можно было бы использовать на всех отечественных электромобилях. Но для этого российским автопроизводителям необходимо договориться о единых стандартах: форме, размерах, местах размещения накопителей энергии. В этом случае нам, как производителю этого типа тяговых батарей, будет проще сделать их более доступными. А поскольку конечная цена электромобиля в значительной степени зависит от стоимости батареи, это позволит в итоге сделать электрокары более привлекательными для потребителей, — завила Наталья Никипелова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Она также отметила, что появление универсальных батарей позволит ускорить переход к схеме, при которой покупатель будет приобретать только саму машину на электротяге, а батарея будет оставаться в собственности ее производителя и сдаваться в аренду или лизинг.

— Мы планируем в ближайшее время внедрить новый продукт: сервис батарей, который сделает владение электромобилем более привлекательным, — заявила президент АО «ТВЭЛ».

Российские производители электромобилей согласны, что появление универсальных батарей позволит сделать их продукцию более доступной, однако считают, что с одной моделью аккумулятора покрыть все потребности отрасли не получится. По словам управляющего партнера «Моторинвеста» (выпускает электромобили бренда Evolute на заводе в Липецкой области) Андрея Резникова, более реально выглядит схема, при который на рынке комплектующих появится несколько типов универсальных батарей, которые будут подходить для различных моделей электрокаров.

Первые попытки такой стандартизации уже есть: в рамках «Атомэкспо-2024» состоялась презентация универсальной аккумуляторной системы, разработанной специалистами «Росатома» для общественного и коммерческого электротранспорта. В зависимости от типа транспорта и конкретной модели, она включает в себя до 16 батарей, емкость каждой из которых составляет 42,6 кВт⋅ч. К примеру, для электробусов, которые эксплуатируются в Москве, будет установлена система из шести таких батарей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Оседлать «Атом»

На форуме были представлены несколько перспективных моделей российских электромобилей. Например, впервые был показан концепт электрического фургона, созданного одним из подразделений госкорпорации «Росатом». Он построен на хребтовой раме из композитных материалов. Платформа концептуального электрофургона предусматривает компоновку с передним, задним или полным приводом, а также возможность установки электромоторов на каждую ось. Заявленный запас хода модели, снаряжённой массой менее 1 тонны, составляет 300 километров, грузоподъемность — около 600 кг, а объем грузового пространства — 3 куб. м.

Как ожидается, машина окажется востребована службами доставки, маркетплейсами и ритейлом. А ее грузопассажирская версия будет интересна таксопаркам, операторам каршеринга и в качестве корпоративного автотранспорта. По словам представителей «Росатома», в серийное производство этот концепт может быть запущен в течение 2–5 лет.

На другой ожидаемой на рынке модели, компактном электромобиле «Атом», корреспонденту «Известий» даже удалось проехать. Правда не на «товарном» автомобиле, а пока только лишь на его ходовом макете, так называемом «муле», который используется для доводки «ездовых» характеристик модели.

Кузов прототипа имеет мало общего с будущей машиной: фактически это всего лишь своего рода «обёртка», которая дает возможность судить о внешних габаритах «Атома». Интерьера в «муле» вообще нет: только самые простые сиденья да основные органы управления. А вот его платформа (она также была представлена на форуме) с электродвигателем, батареей и ходовая часть — реальные.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Безусловно, называть несколько минут, проведенных за рулем будущего «Атома», полноценным тест-драйвом нельзя. Однако определенные выводы о характере и поведении машины после ознакомительной поездки на прототипе все же можно.

Первое, на что обращаешь внимание, — это весьма приличная динамика. Разгоняется будущий «Атом» весьма резво. Правда, есть ощутимая задержка в отклик на нажатие педали газа. По словам испытателей, эта проблема легко устранима на программном уровне доработкой софта.