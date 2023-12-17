Кошачий концепт: как показал себя на российских дорогах ретроэлектромобиль из Китая

С виду то ли «Фольксваген Жук», то ли «Порше», но под покатым капотом этого симпатичного автомобильчика — электромотор. Китайцы из Great Wall смешали в новом бренде Ora ретростиль и самые современные технологии. И не побоялись вывести эти машины на российский рынок. Корреспондент «Известий» проехал по серпантинам на первой модели новой марки.

Кошка на раскаленном Porsche

Поэт-футурист Владимир Маяковский эпатировал слушателей утверждением, что электричество изобрели древние египтяне, которые гладили черных кошек. В Китае любят советскую классику и тоже ассоциируют кошек с электричеством. Так, электромобили Ora все названы Cat («Кошка») в противовес «Собакам», к которым относится кроссовер, известный у нас как Haval Dargo.

Габариты Ora 03 — 4235 × 1825 × 1603. Версия GT на 19 мм длиннее и на 23 мм шире за счет обвеса и увеличенной колеи. Колесная база у машин одинаковая — 2650 мм Фото: Ora

Первая модель нового бренда в России — «Хорошая кошка», Good Сat, или, как это звучит по-китайски, Hao Mao. А еще есть «Кошка-панк», «Кошка-молния» и «Кошка-балерина» — все выполнены в ретростиле. Кроме того, в дизайне Ora чувствуется влияние первого «Фольксвагена Жук» и классических спорткаров Porsche. Мотивы эти привнесены дизайнером Эммануэлем Дерта, который пришел в Great Wall как раз из Porsche, а до этого работал в FCA.

Версию GT можно узнать по спойлеру, дискам с красной секцией, обвесу под углепластик и воздухозаборникам спереди Фото: Ora

Китайское ретро

Надо сказать, что насаждение неоретро в автопроме — дело опасное, вспомним провальный Chrysler PT Cruiser. В Китае, впрочем, давно уже штампуют микроволновки с хромированными ручками и ностальгические радиолы, которые легко подключаются по bluetooth. Почему бы не сделать и электромобиль в том же стиле. Во-первых, ретро 50-х дружелюбнее хайтека, во-вторых, выигрышно с точки зрения аэродинамики, а для электрокаров это важно.

В интерьере соседствуют ностальгические детали и современные дисплеи Фото: Ora

Электромобили Ora как раз дружелюбны — наивные круглые фары, округлые мягкие линии кузовов, уютные интерьеры. Восклицательный знак на шильдике вполне оправдан — совокупный тираж машин нового бренда уже превысил 400 тыс. «Оры» активно осваивают зарубежные рынки, в том числе европейский. «Кошачью» легенду экспортируют не во все страны. Например, для России Ora Funky Cat/Good Cat назвали безлико — Ora 03. Происхождение всё же выдает «пасхалка» — язычок макияжного зеркала у версии 03 GT выполнен в форме головы кошки.

Цвета настроения

Ora 03 будет представлена в России как в обычной, так и в спортивной версии GT. Последняя серьезно отличается внешне — дополнительные воздуховоды в передней части, накладки на арки, диффузор — всё с фактурой под углепластик. Пятую дверь увенчивает массивный спойлер. У спортивной «Оры» свои диски — с красной секцией. Традиционно такой секцией у гоночных машин помечали расположение ниппеля, но здесь это просто элемент дизайна.

Ora 03 GT быстрее обычной в разгоне до 100 км/ч за счет того, что оснащена лонч-контролем, — 8,3 с против 8,6. Максимальная скорость — 150 км/ч Фото: Ora

Длина Ora 03 — 4235 мм, GT чуть крупнее за счет обвеса, плюс у спортивной версии шире колея. В любом случае это представитель B-сегмента, более крупный, чем ретрохетчбэки Fiat 500 и Mini. При этом колесная база внушительная — 2650 мм, как у автомобилей классом выше. Расстояние между осями, а также особенности электромобильной компоновки, когда силовая установка небольшая, а батарея висит под полом, обеспечили простор на заднем ряду. Места для ног с запасом, полноценные двери, облегчающие посадку, практически ровный пол. Разве что потолок низковат из-за панорамной крыши с люком.

Багажник был принесен в жертву эффектному силуэту и простору на заднем ряду. Если сложить спинки сидений, места для поклажи становится значительно больше — объем багажного отсека вырастает с 228 до 858 л.

Батареи емкостью 63,1 кВт·ч должно хватить на 500 км (WLTP). Зарядка от быстрого терминала с 15 до 80% займет 42 минуты Фото: Ora

Прошлое, богатое технологиями

Салон настоящего ретрокара может сколько угодно манить кремовой кожей и хромированными рычажками и кнопками, но для современного человека он страшно неудобен — кресло с короткой спинкой, пухлой подушкой, тонкий руль лежит на коленях, ко всему нужно прикладывать силу. Ora этих недостатков лишена — эргономика современная, а ретростилистика дарит уют. Особенно в серо-зеленой расцветке. Ora 03 GT внутри иная по настроению — за счет черного салона с красными акцентами.

Кресла с ностальгической продольной прострочкой удобны, руль регулируется и по высоте, и по вылету. Из торпедообразной передней панели «растут» два больших цветных дисплея. Странно, но никакой ретрографики для рисованных приборов у Ora O3 нет. Крупные хромированные переключатели вокруг гигантской кнопки аварийки отвечают только за базовые функции климат-контроля, регулировать температуру и скорость обдува можно только через тачскрин.

Через него же предлагается управлять другими функциями, регулировать рекуперацию, менять усилие на руле. Стремясь сохранить минимализм в интерьере, остальные физические клавиши спрятали под рулем слева. Не лучшее решение — кнопка выбора ездовых режимов расположена рядом с кнопкой выключения и включения машины и на небольшой скорости в пробке есть риск «погасить» электромобиль. Видимо, ради дизайна отказались и от щетки стеклоочистителя на пятой двери.

Оптика полностью светодиодная Фото: Ora Разъем быстрой зарядки — формата CSS2 Фото: Ora Размер дисков — 18 дюймов Фото: Ora ... и эффектный диффузор Фото: Ora

При этом электромобиль очень неплохо оснащен — передние кресла с вентиляцией, подогревом и массажем, есть электропривод пятой двери. Также в базовую комплектацию входят камеры кругового обзора, автоматическое переключение с дальнего света на ближний, панорамная крыша с электрифицированным люком, адаптивный круиз-контроль и другие ассистенты водителя. Не забыли и о зимних опциях — форсунки стеклоомывателей и руль обогреваются. Климат-контроль, однако, только однозонный. В версии GT чуть больше электронных ассистентов, функция «быстрый запуск» и тонированное лобовое стекло.

Рожденная для серпантинов

Шайба селектора роднит Ora 03 с популярным у нас кроссовером Jolion. Обе машины, хотя не похожи друг на друга, построены на той же современной модульной платформе L.E.M.O.N., приспособленной и для электрифицированных транспортных средств.

И обычная Ora 03, и версия GT оснащены одним и тем же синхронным электромотором с довольно скромной отдачей — 171 л.с. и 250 Нм. Стартует машина плавно, но на влажном асфальте колеса легко срываются в пробуксовку, как лапы бегущего по плиточному полу кота, но тут же вступает строгая система стабилизации.

У спортивной «Оры» есть лонч-контроль, который позволяет проехать упражнение «с места до сотни» за 8,3 с (вместо 8,6 с у обычной версии). Включается заковыристо, но с ним Ora 03 GT стартует резво, вжимая пассажиров в кресла. Максимальная скорость ограничена 150 км/ч, чтобы батарея не разряжалась быстро. Высоких скоростей и ровных многополосных магистралей Ora 03, как и многие электромобили, не любит. При активной езде высвечиваемый борткомпьютером расход можно сразу умножать в уме на два.

Для обычной Ora 03 доступны три варианта интерьера: черный с синей прострочкой, серо-зеленый и коричнево-белый Фото: Ora Интерьер версии GT по умолчанию черно-красный Фото: Ora В центре панели — крупные хромированные клавиши Фото: Ora Режимы движения переключаются шайбой, под центральным подлокотником — беспроводная зарядка для телефона Фото: Ora Настроить климат-контроль можно через тачскрин Фото: Ora Система кругового обзора предлагает наглядную картинку Фото: Ora Задний ряд просторный для такого компактного автомобиля Фото: Ora Люк автоматически закрывается на высокой скорости Фото: Ora Объем багажника — 228 л и 858 л со сложенными сиденьями Фото: Ora

Подвеска здесь простая, со стойками McPherson и балкой сзади, но настроена по-спортивному, руль острый. Кроме того, у машины низкий центр тяжести и небольшая для электромобиля масса — 1655 кг. Гонять по сочинским серпантинам одно удовольствие, еще бы усилие на руле было более натуральным. Режим «в одну педаль» позволяет замедляться за счет мощной рекуперации, не прибегая к тормозам. Кроме того, по серпантинам электромобиль показал куда меньший расход, чем на равнине, благодаря тому, что возвращал энергию в батарею на спусках.

Километры, минуты, рубли

В любом случае пробег, близкий к заявленным 500 км, достижим разве что в режиме «Эко+», который не даст разогнаться выше 90 км/ч. Если заочно сравнить Ora 03 и «Москвич» 3e по заявленным характеристикам, то у «Москвича» чуть более емкая батарея (65,7 против 63,1 кВт·ч), но заявленный запас хода только 410 км, а по факту и того меньше. Преимущества «Оры» в лучшей аэродинамике, меньшей массе и мощности, а также в более эффективной рекуперации, но вряд ли они настолько решающие. Зато от быстрой зарядки с портом CSS Ora 03 может взять 67 киловатт. По заверениям производителя, в этом случае пополнение батареи с 15 до 80% займет около 40 минут. От станции переменного тока при одной фазе машина берет до 11 кВт и до 22 кВт при трех.

Впрочем, Ora берет прежде всего дизайном, смелыми цветами кузова и интерьера, а также управляемостью маленького спорткара. В России Ora 03 оценили в 3 млн 899 тыс. рублей за базовую версию и в 3 млн 999 тыс. рублей за версию GT. Это на уровне российских электрокроссоверов «Москвич» 3е и Evolute i-Joy. Вот только на них распространяется госсубсидия при покупке, а на «Ору» нет.

Представители Great Wall Motors раздумывают над организацией сборки электромобилей в России, но говорят, что всё будет зависеть от спроса. Пока же планируется увеличение модельного ряда, одной из новинок для России станет Ora Lightning Cat, более крупный электромобиль в стилистике Porsche Panamera.