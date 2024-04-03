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Мишустин выразил уверенность в неизбежном наказании виновников теракта в «Крокусе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что все виновники теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» понесут наказание. Об этом он заявил 3 апреля в ходе выступления с отчетом в Госдуме.

«От рук террористов погибли люди. Уверен, виновные понесут наказание», — сказал Мишустин.

Премьер-министр России также подчеркнул, что это преступление является чудовищным.

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Накануне, 2 апреля, президент России Владимир Путин сообщил, что расследование теракта в «Крокусе» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Он подчеркнул, что Москва в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

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