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Сюжет:

Посол в РФ не исключила риск атак Ирана на израильские диппредставительства

Посол Гальперин допустила ответный удар Ирана по диппредставительствам Израиля
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Фото: REUTERS/WANA
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Существует риск атак Ирана на израильские диппредставительства. Об этом 3 апреля заявила на брифинге посол Израиля в России Симона Гальперин.

«Угроза для израильских дипломатов есть в настоящее время, была и будет», — сказала дипломат.

Гальперин также уточнила, что удар израильских Военно-воздушных сил поразил не само консульство Ирана в Сирии, а здание поблизости от него.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

2 апреля министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По словам главы оборонного ведомства, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов — в наступлении и обороне. Российская сторона осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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