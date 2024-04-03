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Двух сотрудников Ростехнадзора арестовали по делу об обрушении на руднике «Пионер»

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Фото: t.me/blg_sud
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Двух сотрудников Ростехнадзора, обвиняемых в халатности, приведшей к обрушению на руднике «Пионер» в Амурской области, отправили под стражу до 25 мая. Такое решение вынес Благовещенский городской суд в среду, 3 апреля.

Первым обвиняемым оказался замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по региону дальневосточного управления Ростехнадзора Павел Смирнов.

«Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в халатности Смирнова сроком до 25 мая», — цитирует решение суда «РИА Новости».

Вторая обвиняемая — Вера Вайтехович — занимала пост старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области дальневосточного управления Ростехнадзора. Решением суда она также направлена под арест до 25 мая.

Обвиняемые отказались признать свою вину. Их защита в ходе слушания настаивала, чтобы в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Региональная прокуратура поддержала ходатайство следствия о заключении под стражу.

Ответственность на лицах: после ЧП на шахте «Пионер» задержаны еще три чиновника
Спасательная операция на месте завала прекращена — выработки, где могли находиться рабочие, заполнены горной массой и водой

Обрушение на руднике «Пионер» в Амурской области, входящем в АО «Покровский рудник», произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 человек, с которыми пропала связь. Было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»). Управляющего директора «Пионера» задержали, ему предъявлено обвинение.

1 апреля на «Пионере» прекратили спасательную операцию, поскольку сохранялся риск обвала горной породы, затопления в подземных выработках и обрушения борта карьера в объеме более 200 тыс. куб. м, что поставило бы под угрозу безопасность спасателей и сотрудников «Пионера».

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил всех участников спасательной операции за то, что они сделали всё возможное и не боялись риска для жизни. Правительство региона окажет семьям погибших шахтеров финансовую помощь. В АО «Покровский рудник», в свою очередь, заявили, что семьи погибших сотрудников получат выплату их годового заработка, необходимое медицинское обеспечение и ежемесячную материальную помощь на содержание детей.

В тот же день задержали главного инженера рудника «Пионер». В СК сообщили, что по делу продолжается следствие, нацеленное установить все обстоятельства обрушения породы на руднике. Ведомство планирует провести несколько экспертиз, например, почвоведческую, молекулярно-генетическую, горнотехническую и другие.

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