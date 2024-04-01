Задержан главный инженер рудника «Пионер» в Амурской области

В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер», где произошло обрушение породы. Об этом Следственный комитет (СК) России сообщил 1 апреля в своем Telegram-канале.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области задержан главный инженер рудника «Пионер», подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»)», — говорится в сообщении.

На кадрах, распространенных ведомством, главному инженеру зачитывают причины его задержания и объясняют, в чем он подозревается, потом он подписывает необходимые бумаги.

В СК добавили, что по делу продолжается следствие, нацеленное установить все обстоятельства обрушения породы на руднике. На предприятиях заказчика работ изъяли связанную с ситуацией документацию, а также специалисты ведомства получили бумаги о контрольных мероприятиях на руднике. Помимо этого, СК планирует провести несколько экспертиз, например почвоведческую, молекулярно-генетическую, горнотехническую и другие.

Родственников заблокированных в шахте рабочих признали потерпевшими по этому делу.

Ранее 1 апреля на руднике «Пионер» в Амурской области, входящем в АО «Покровский рудник», прекратили спасательную операцию, потому что сохранялся риск обвала горной породы и затопления в подземных выработках. Мог обрушиться борт карьера в объеме более 200 тыс. куб. м, это ставило под угрозу безопасность спасателей и сотрудников «Пионера».

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил всех участников спасательной операции за то, что они сделали всё возможное и не боялись риска для жизни. Правительство региона окажет семьям погибших шахтеров финансовую помощь. В АО «Покровский рудник», в свою очередь, заявили, что семьи погибших сотрудников получат выплату их годового заработка, необходимое медицинское обеспечение и ежемесячную материальную помощь на содержание детей.

Обрушение на «Пионере» произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 человек, с которыми пропала связь. Было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»). Управляющего директора «Пионера» задержали, ему предъявлено обвинение. Кроме него, по подозрению в халатности 1 апреля задержали двух сотрудников амурского управления Ростехнадзора.

Были начаты спасательные работы, в рамках которых происходило бурение восьми скважин и вывоз грунта, однако их приходилось временно приостанавливать из-за опасности для участников операции.