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Спасатели бурят новую скважину на 370 м на руднике «Пионер» в Приамурье

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Фото: Global Look Press/Russian Emergencies Ministry
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Восьмую разведывательную скважину, которая должна стать самой глубокой, начали бурить на руднике «Пионер» в Амурской области, где ранее произошел обвал. Об этом 30 марта сообщает ГУ МЧС России по региону на своем сайте.

По состоянию на 30 марта, на руднике пробурены четыре скважины: в трех из них обнаружена вода, горная масса или лед, четвертая не достигла цели бурения. Продолжается бурение еще четырех скважин: пятая пробурена на 231 из 295 м, шестая — на 226 из 315 м, седьмая — на 85 из 255 м.

«Установка, бурившая четвертую скважину и не вышедшая в расчетную точку из-за горно-геологических условий, продолжила бурение в нижний горизонт новой, восьмой, скважины на новом участке. Из 370 пробурено 40 м», — говорится в сообщении.

Опасность повторного прорыва горной массы и воды в выработки шахты и угроза обрушения борта карьера сохраняется, в связи с этим принято решение о приостановке работ в горных выработках шахты, ниже зоны затопления, уточнили в ведомстве.

29 марта стало известно, что горноспасателям не удалось пробурить четвертую скважину на руднике до расчетной глубины. За день до этого оперативные службы сообщали, что в горную выработку продолжает поступать вода, а в шахте периодически происходят обвалы.

Движение наверх: в Амурской области начали бурить скважину для спасения шахтеров
Связи с оказавшимися под завалами людьми до сих пор нет

18 марта на руднике «Пионер», входящем в АО «Покровский рудник», произошло обрушение, из-за которого под завалами оказались 13 человек. С ними пропала связь.

В ночь на 24 марта из шахты вывезли 182 куб. м грунта, на следующий день первая буровая установка прошла сквозь свод рудника, но людей внутри не удалось увидеть. В тот же день в МЧС рассказали, что из-за воды появляется опасность повторного прорыва горной породы, и поэтому спасательные работы приостанавливали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»). Управляющего директора «Пионера» задержали 25 марта. Через два дня ему предъявили обвинение.

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