Власти Амурской области окажут семьям погибших горняков финансовую помощь

Правительство Амурской области окажет семьям погибших на руднике «Пионер» шахтеров финансовую помощь из резервного фонда региона. Об этом в понедельник, 1 апреля, заявил губернатор региона Василий Орлов.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в спасательной операции, рискуя своей жизнью. Орлов выразил уверенность, что специалисты сделали всё возможное.

«Многие регионы оказали бесценную поддержку. Отдельная благодарность — специалистам из Кузбасса и губернатору Кемеровской области Сергею Евгеньевичу Цивилеву. Семьям погибших шахтеров окажем материальную помощь из резервного фонда правительства Амурской области», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее в этот день на руднике прекратили спасательную операцию. Отмечается, что причиной этого стал риск обвала горной массы и затопления в подземных выработках. Спасателям и сотрудникам угрожает обрушение борта карьера в объеме более 200 тыс. куб. м.

18 марта на руднике «Пионер», входящем в АО «Покровский рудник», произошло обрушение, из-за которого под завалами оказались 13 человек. С ними пропала связь. Было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»). Управляющего директора «Пионера» задержали 25 марта. Через два дня ему предъявили обвинение.

Были начаты спасательные работы. В ночь на 24 марта из шахты вывезли 182 куб. м грунта, на следующий день первая буровая установка прошла сквозь свод рудника, но людей внутри не удалось обнаружить. В тот же день в МЧС рассказали, что из-за воды появляется опасность повторного прорыва горной породы, и поэтому спасательные работы приостанавливали.

31 марта сообщалось, что в пятой и шестой разведочной скважинах обнаружены вода и глина. До этого на руднике в трех скважинах обнаружили воду, горную массу или лед, четвертая не достигла цели бурения. Пятая была пробурена на 231 из 295 м, шестая — на 226 из 315 м, седьмая — на 85 из 255 м.