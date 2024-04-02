В Курской области прозвучал сигнал опасности атаки БПЛА

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) прозвучал в Курской области. Об этом 2 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал глава области в своем Telegram-канале.

Он отметил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Позже Старовойт сообщил о сбитом средствами ПВО украинском беспилотнике. Он напомнил, что приближаться к обломкам дронов и трогать их нельзя, и призвал сообщить в экстренные службы о случаях таких находок.

Ранее в этот день в Белгородской области один человек пострадал в результате сброса взрывоопасных предметов с двух БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Цаповка. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, у пострадавшего контузия, гематома и ссадины правой ноги.

Кроме того, 2 апреля произошла атака беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Как сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова, технологический процесс на предприятиях нарушен не был. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются «посеять те, кто совершил это преступление». В результате атаки пострадали 12 человек.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.