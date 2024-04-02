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Один человек пострадал при сбросе взрывного устройства ВСУ в Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В результате сброса взрывоопасных предметов (ВОП) с двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Цаповка в Белгородской области пострадал один человек. Об этом 2 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате первого сброса взрывного устройства пострадал мужчина, который в это время находился за рулем автомобиля. У пострадавшего контузия, гематома и ссадины правой ноги», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 2 в Белгороде, добавил Гладков. Уточняется, что второй украинский ВОП повредил грузовой автомобиль одного из сельскохозяйственных предприятий.

В этот день в Белгороде и области была объявлена ракетная опасность. Сигнал тревоги прозвучал около десяти минут, начиная примерно с 4:40 мск.

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Накануне из-за обстрела ВСУ в Белгородской области без света остались восемь населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье, а также Новорепяховка. Пострадала и линия газоснабжения.

Также в понедельник корреспондент «Известий» Владислав Харченко показал последствия взрыва снаряда на веранде одного из частных домов Белгорода. Здание выгорело, пострадавших нет.

До этого, 31 марта, Гладков сообщал о гибели мирной жительницы в селе Дунайка при обстреле населенного пункта украинскими боевиками. Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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