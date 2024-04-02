В Белгороде и области снова прозвучала сирена ракетной опасности

Ракетная тревога была объявлена в Белгороде и области около 5 утра во вторник, 2 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенам», — говорится в опубликованном в 4:40 в Telegram-канала губернатора посте.

При нахождении на улице горожанам необходимо добраться до укрытия или другого безопасного места, добавил Гладков.

Отбой воздушной тревоги глава региона объявил около 04:50 мск.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

1 апреля в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Число пострадавших при обстреле Белгорода и Белгородского района в этот день достигло к вечеру 10 человек.

В тот же день из-за обстрела ВСУ в регионе без света остались восемь населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье, а также Новорепяховка. Пострадала и линия газоснабжения.

Тогда же корреспондент «Известий» Владислав Харченко показал последствия взрыва снаряда на веранде одного из частных домов Белгорода. Здание выгорело, но его обитатели не пострадали.

В Минобороны РФ сообщили, что около 16:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Около 18:30 мск, по данным Минобороны, было сбито 19 снарядов РСЗО Vampire.

Накануне, 31 марта, Гладков сообщил о гибели мирной жительницы в селе Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.