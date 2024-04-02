Несколько человек пострадали после атаки БПЛА на предприятия в Татарстане

В Татарстане несколько человек пострадали после атаки беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

Отмечается, что после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) технологический процесс на предприятиях нарушен не был.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — указано в Telegram-канале главы республики.

Отмечается, что Минниханов оперативно получает информацию по ситуации. Он попросил жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются «посеять те, кто совершил это преступление». В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» уточнили, что удар БПЛА был нанесен по общежитию и произошел ранним утром.

«Сегодня в 5:45 утра был нанесен удар по общежитию «Алабуги» двумя беспилотниками. <...> Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено», — отмечено в Telegram-канале ОЭЗ «Алабуга».

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