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Российские силы ПВО перехватили два украинских БПЛА над Белгородской областью

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Фото: РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом 1 апреля сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что ночью киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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Накануне, 31 марта, Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Попытка атаки была пресечена около 17:00.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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