Реклама
Прямой эфир
Общество
Режим КТО в Махачкале и Каспийске отменен
Общество
Российским спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ
Мир
Число погибших в Газе возросло до 32,7 тыс. человек
Мир
Конгрессмен США Уолберг призвал нанести ядерный удар по сектору Газа
Общество
Бастрыкин проверил работу специалистов на месте теракта в «Крокусе»
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Общество
Гладков навестил в больнице пострадавших при атаках ВСУ жителей Белгородской области
Мир
МИД передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к терактам в России
Армия
Российские специалисты нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA
Общество
Патриарх Кирилл пригрозил священникам ПЦУ карой Божьей
Мир
Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи
Общество
Число подтопленных домов в Алтайском крае увеличилось до 478
Армия
Сальдо сообщил об уничтожении места дислокации СБУ в Херсонской области
Мир
На Украине зафиксировали резкий рост числа случаев домашнего насилия
Мир
Глава ЦИК Турции оценил ход голосования на муниципальных выборах в стране
Мир
Принц Гарри озаботился отсутствием семейных праздников у его детей
Сюжет:

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

0
Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило 31 марта Минобороны РФ.

Атака была пресечена около 17:00.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении военного ведомства.

Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан
Кто помогает ВФУ атаковать гражданские объекты и почему эту тактику никогда не использует армия РФ

Накануне, 30 марта, над территорией региона было сбито несколько украинских беспилотников — два утром, а затем еще три днем.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль на дороге между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. По словам Гладкова, никто не пострадал, у автомобиля повреждены лобовое стекло, бампер и фары.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024