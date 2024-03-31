Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило 31 марта Минобороны РФ.

Атака была пресечена около 17:00.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении военного ведомства.

Накануне, 30 марта, над территорией региона было сбито несколько украинских беспилотников — два утром, а затем еще три днем.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль на дороге между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. По словам Гладкова, никто не пострадал, у автомобиля повреждены лобовое стекло, бампер и фары.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.