Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в Белгородской области, сообщил 30 марта в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, это произошло между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа.
«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство», — написал он.
Губернатор отметил, что в результате атаки никто не пострадал, у автомобиля повреждены лобовое стекло, бампер и фары.
Ранее в этот день над территорией региона сбивали несколько украинских беспилотников — два утром, а затем еще три днем.
Накануне, 29 марта, Гладков сообщил, что украинский БПЛА врезался в многоквартирный дом в Белгороде, в результате чего один человек погиб. Также было повреждено остекление в нескольких квартирах.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.