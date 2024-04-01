Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью БПЛА
Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России в понедельник, 1 апреля.
«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.
Отмечалось, что атака произошла в 22:15 мск.
Ранее в этот день средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена ночью.
До этого попытка атаки по территории Белгородской области произошла 31 марта. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник около 17:00.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.