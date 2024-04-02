Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане возросло до 12

Количество пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане достигло 12. Об этом 2 апреля сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Она уточнила, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, среди них есть несовершеннолетние.

Галимова добавила, что большинство из них отпустили домой, некоторые остаются в ЦРБ.

Напомним, ранее сообщалось о семи пострадавших.

Атака беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане произошла ранее 2 апреля в 05:45. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, технологический процесс на предприятиях нарушен не был. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются «посеять те, кто совершил это преступление».

Комментируя попытки киевского режима атаковать российские объекты, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев продолжает свою террористическую активность, а российские военные делают все, чтобы чтобы минимизировать эту угрозу, а в дальнейшем полностью исключить.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.