При атаке БПЛА в Татарстане пострадали семь студентов

Все семь человек, которые пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Елабуге в Татарстане, являются студентами. Об этом сообщили 2 апреля в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) МЧС.

«Двое несовершеннолетних, 17 лет им, в этом году 18 исполняется. Остальные постарше. Студенты «Алабуга Политех», — цитирует источник ТАСС.

Отмечается, что тяжелых травм у пострадавших нет, все семеро человек находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Атака беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане произошла ранее 2 апреля в 05:45. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, технологический процесс на предприятиях нарушен не был. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются «посеять те, кто совершил это преступление».

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» уточнили, что удар БПЛА был нанесен по общежитию в 05:45.

Позже мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил, что беспилотник, который пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в городе, был перехвачен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пострадавших и разрушений нет. Муллин отметил, что ситуация находится под контролем властей и оперативных служб.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.