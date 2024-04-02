В Кремле указали на продолжение Киевом террористической активности

Российские военные работают над тем, чтобы исключить попытки киевского режима атаковать беспилотниками объекты в стране. Об этом 2 апреля заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этот вопрос больше всё-таки относится к компетенции Министерства обороны РФ, наших спецслужб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность», — заявил он.

Песков отметил, что российские военные работают над тем, чтобы минимизировать эту угрозу, а в дальнейшем полностью исключить.

Ранее в этот день украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, технологический процесс на предприятиях нарушен не был. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются «посеять те, кто совершил это преступление». Позже в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) МЧС сообщили, что пострадали семь человек. Все они являются студентами.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.