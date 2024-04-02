Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВД. Главное

Президент России Владимир Путин 2 апреля провел расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел (МВД). На повестке встречи — работа правоохранительных подразделений, безопасность на дорогах, раскрываемость преступлений и другие темы. Основные тезисы главы государства собрали в своем материале «Известия».

Путин о национальной безопасности

В числе приоритетов национальной безопасности РФ президент назвал обеспечение общественного порядка, борьбу с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работу участковых служб, а также действия МВД по нейтрализации организованной преступности. Этим аспектам работы правоохранительных органов Путин поручил уделять особое внимание.

«Никакой самоуспокоенности, тем более расхлябанности быть не может. И чтобы быть успешными, нам надо быть собранными, работать эффективно, каждый на своем участке», — обратился российский лидер к госаппарату.

Глава государства подчеркнул, что для страны важны и экономика, и социальная сфера, и внутреннее спокойствие в обществе.

Путин о заказчиках теракта в «Крокус Сити Холле»

Президент пообещал, что Россия установит личности заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», — сказал российский лидер.

Он выразил уверенность в том, что исполнители преступления не руководствуются политическими или религиозными соображениями и поэтому ненадежны для своих нанимателей.

Путин о миграционной политике в России

Как отметил российский лидер, в организованных преступлениях в России часто прослеживается иностранный след. По данным, озвученным президентом, криминальные синдикаты зачастую оказываются трансграничными и сотрудничают с иностранными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных экстремистских структур.

Такие преступные группировки занимаются в том числе торговлей людьми и распространением наркотиков, а также на их счету многие финансовые преступления и киберпреступления.

В связи с этим Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике в РФ. Как сказал глава государства, нынешняя система неспособна полностью исключить риски незаконной миграции и повторных нелегальных въездов иностранцев.

Кроме того, президент указал на то, что в то же время по действующим нормам русские люди годами не могут получить гражданство РФ.

По данным МВД, в 2023 году из России были выдворены почти 110 тыс. нелегальных мигрантов, что на 65% больше показателей 2022 года. Также за минувший год снизилось число преступлений, совершенных мигрантами.

Путин о преступности в России

Глава государства привел данные, свидетельствующие о росте ряда преступлений в России, в том числе с использованием цифровых технологий. Он обратил внимание на необходимость повышения раскрываемости коррупционных и других преступлений, включая те, что остались нераскрытыми в предыдущие годы.

При этом, как отметил Путин, есть и позитивные тенденции — снижение уровня подростковой преступности в последние годы. Также президент подчеркнул значимость защиты подрастающего поколения от влияния радикалов.

Путин о деятельности диверсионных группировок в новых регионах

Глава государства рассказал о том, как в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, орудуют диверсионные группировки. Путин указал, что диверсанты пытаются использовать давние каналы по линии оргпреступности.

Ввиду этих фактов президент поручил правоохранителям защищать жителей этих территорий от криминальных угроз, обеспечить нормальную деятельность органов власти, предприятий, банков, магазинов, фермеров, малого и среднего бизнеса.

Как сообщил в ходе заседания глава МВД России Владимир Колокольцев, в минувшем году полиции удалось раскрыть в РФ ячейки украинского «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) и других организаций. Сотрудники силовых органов изъяли 1,7 тыс. единиц вооружений и 1,5 млн боеприпасов на территориях Донбасса и Новороссии.

Путин о безопасности на дорогах

Российский лидер обратился к сотрудникам Госавтоинспекции с призывом активнее внедрять в работу передовые технологии и современные способы организации движения. Он указал на возросшую статистику ДТП за 2023 год и призвал повысить качество безопасности на дорогах.

По словам президента, в связи с расширением региональных и местных дорожных сетей будут расти и автомобильные потоки, что также требует повышенного внимания ГИБДД.