Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии актом агрессии
Мир
Ас-Сиси принес присягу и вступил в должность президента Египта на новый срок
Общество
Спасшему людей в «Крокусе» школьнику Халилову выдали грант на обучение в вузе
Мир
Шиитские группировки пригрозили Израилю жестким ответом на удар по консульству в Дамаске
Экономика
Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта
Армия
Два ракетоносца Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Пресс-релизы
В России запустили чат-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием
Политика
Лавров заявил о невозможности сломить дух россиян и белорусов терактами
Экономика
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в северо-восточной части Японии
Политика
Путин потребовал от госаппарата не допускать расхлябанности
Общество
Рекордную для 2 апреля температуру зафиксировали в Москве
Экономика
В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Мир
Евросоюз встревожил удар Израиля по зданию дипмиссии Ирана в Сирии
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка живописи Вейсберга
Происшествия
СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

Путин призвал ГИБДД вводить новые технологии безопасности на дорогах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников Госавтоинспекции активнее повышать безопасность на дорогах и внедрять передовые технологии безопасности. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии МВД 2 апреля.

«Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» были обновлены многие федеральные трассы, транспортная инфраструктура в крупных агломерациях. Сейчас акцент будет делаться на развитии сети региональных и местных дорог, а значит и автомобильные потоки будут расти, скорости будут увеличиваться. Поэтому жду от сотрудников ГИБДД активного внедрения передовых технологий безопасности, современных средств и способов организации движения», — сказал Путин.

Как отметил президент, по итогам прошлого года на российских дорогах число ДТП выросло на 4,5%, число погибших увеличилось и составило 14,5 тыс., еще 166,5 тыс. были ранены.

«Сейчас дороги будем обновлять, важно, чтобы это сопровождалось повышением безопасности на дорогах», — добавил он.

Поедемте с номерами: за электросамокатами проследят камеры
Столичный кикшеринг пронумеруют

Ранее, 2 апреля, в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что на российских дорогах за прошедшие сутки произошло 216 ДТП, в которых 31 человек погиб и 248 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 23 ДТП.

17 января Путин заявил, что главная задача Госавтоинспекции — обеспечивать безопасность дорожного движения, а не ловить «кого бы то ни было». Он подчеркнул, что сотрудникам ГИБДД необходимо понизить смертность на дорогах и снизить количество ДТП.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024