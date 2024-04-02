Путин призвал ГИБДД вводить новые технологии безопасности на дорогах

Президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников Госавтоинспекции активнее повышать безопасность на дорогах и внедрять передовые технологии безопасности. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии МВД 2 апреля.

«Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» были обновлены многие федеральные трассы, транспортная инфраструктура в крупных агломерациях. Сейчас акцент будет делаться на развитии сети региональных и местных дорог, а значит и автомобильные потоки будут расти, скорости будут увеличиваться. Поэтому жду от сотрудников ГИБДД активного внедрения передовых технологий безопасности, современных средств и способов организации движения», — сказал Путин.

Как отметил президент, по итогам прошлого года на российских дорогах число ДТП выросло на 4,5%, число погибших увеличилось и составило 14,5 тыс., еще 166,5 тыс. были ранены.

«Сейчас дороги будем обновлять, важно, чтобы это сопровождалось повышением безопасности на дорогах», — добавил он.

Ранее, 2 апреля, в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что на российских дорогах за прошедшие сутки произошло 216 ДТП, в которых 31 человек погиб и 248 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 23 ДТП.

17 января Путин заявил, что главная задача Госавтоинспекции — обеспечивать безопасность дорожного движения, а не ловить «кого бы то ни было». Он подчеркнул, что сотрудникам ГИБДД необходимо понизить смертность на дорогах и снизить количество ДТП.