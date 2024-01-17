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Путин назвал главную задачу сотрудников ГИБДД

Путин: задача сотрудников ГИБДД не ловить людей, а обеспечивать безопасность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Главная задача сотрудников Госавтоинспекции — обеспечивать безопасность дорожного движения, а не ловить «кого бы то ни было». Об этом 17 января в ходе совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, он с удивлением узнал, что регистрацией аэродромной техники занималось Министерство сельского хозяйства.

«Да, это правда, просто исторически начиналось это всё с регистрации тракторов и комбайнов, и, чтобы не перегружать, в свое время, еще в советское, ГАИ, занимался этим Минсельхоз, чтобы гаишники не ловили трактористов и комбайнеров по дороге, по полям», — ответил Путину глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Задача гаишников — не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП», — отметил президент.

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С 1 по 8 января на российских дорогах было зафиксировано более 70 ДТП, произошедших с участием водителей с признаками опьянения. Об этом 16 января рассказал заместитель главы российской Госавтоинспекции генерал-майор полиции Олег Понарьин. В Госавтоинспекции отмечают, что по сравнению с прошлыми новогодними каникулами число ДТП с участием автомобилистов с признаками опьянения значительно сократилось.

Госавтоинспекция начала собирать и готовить предложения для изменений в правилах дорожного движения, сообщал 16 января «Коммерсантъ». В МВД отметили, что к «комплексной переработке» правил нужно подходить осторожно, а при написании поправок предстоит «серьезная работа».

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