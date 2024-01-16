ГИБДД начала подготовку предложений по корректировке ПДД

Госавтоинспекция начала собирать и готовить предложения для изменений в правилах дорожного движения. Об этом рассказал представитель ведомства на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» в аналитическом центре при правительстве РФ, сообщает 16 января «КоммерсантЪ».

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате подготовить и представить до 1 апреля 2024 года предложения о совершенствовании ПДД. Эту работу делегировали МВД, сообщили в Госавтоинспекции 15 января. В ведомстве отметили, что к «комплексной переработке» правил нужно подходить осторожно, а при написании поправок предстоит «серьезная работа».

В декабре зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов рассказывал, что предложения экспертов и общественников по совершенствованию ПДД практически собраны, они касаются устранения имеющихся ошибок, упрощения текста правил и введения регламентов для движения новых видов транспорта.

«Основные моменты правил сохранятся, но вот переписать документ простым, понятным языком, убрав из них те ошибки, которые есть, — вот это как раз задача абсолютно правильная и необходимая», — цитировал Холодова ТАСС.

Самой частой причиной получения штрафа за нарушение ПДД в 2023 году стало превышение скорости (33%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека». Результатами они поделились с «Известиями» 18 декабря. По мнению большинства российских автомобилистов (58%), количество правонарушений на дорогах только за 2023 год увеличилось в разы.