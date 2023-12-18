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Названы самые частые причины штрафов за нарушение ПДД в 2023 году

Опрос: 52% готовы соблюдать ПДД за скидку на транспортный налог
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Самой частой причиной получения штрафа за нарушение ПДД в 2023 году стало превышение скорости (33%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и платформой для продажи и сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека». Результатами они поделились с «Известиями» 18 декабря.

По мнению большинства российских автомобилистов (58%), количество правонарушений на дорогах только за 2023 год увеличилось в разы. Самыми частыми причинами уклонения от ПДД в этом году стали превышение скорости (33%), несоблюдение правил парковки (7%) и разговор по телефону во время вождения (4%).

При этом подавляющее большинство российских автомобилистов (86%) относят себя к идеальным водителям, а больше всего уверены в себе молодые люди в возрасте 18–24 лет (88%). 61% водителей считает, что за такое поведение на дороге им положены бонусы и послабления при первом штрафе. Больше половины (52%) из них согласятся ревностно соблюдать все правила только ради скидки на транспортный налог. 51% россиян для мотивации будет достаточно льгот на покупку страховки, а каждому четвертому (25%) — снижения суммы первого взыскания на 90%.

«По данным Группы «Ренессанс страхование», доля аккуратных водителей — без обращений по страховым случаям — за год увеличилась на 4%. При этом самой частой причиной ДТП стали столкновение с другими автомобилями (63%), наезды на препятствия, животных, людей (27%) и повреждения посторонними предметами при движении (9%)», — рассказал вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Россияне уверены, что ситуацию на дорогах можно исправить с помощью перестройки системы штрафов. Треть респондентов (39%) считает, что размер взыскания должен напрямую зависеть от серьезности ДТП. Каждый четвертый (28%) уверен, что снизить опасность на дорогах поможет усугубление и отягчение наказания, а 20% верят, что размер платы должен зависеть от уровня дохода нарушителя.

Отмечается, что в опросе приняли участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в ноябре 2023 года.

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Ранее, 24 ноября, Госавтоинспекция Москвы провела анализ наиболее часто совершаемых нарушений правил дорожного движения в столице. Самым популярным нарушением стало превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Второе по распространенности нарушение ― игнорирование требований знаков или дорожной разметки.

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