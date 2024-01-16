В России снизилось число «пьяных» ДТП в новогодние праздники

С 1 по 8 января на российских дорогах было зафиксировано более 70 ДТП, произошедших с участием водителей с признаками опьянения. Об этом 16 января рассказал заместитель главы российской Госавтоинспекции генерал-майор полиции Олег Понарьин в эфире радиостанции «Авторадио».

По словам Олега Понарьина, в результате таких ДТП восемь человек погибли и почти 100 получили травмы различной степени тяжести. В Госавтоинспекции отмечают, что по сравнению с прошлыми новогодними каникулами число ДТП с участием автомобилистов с признаками опьянения значительно сократилось. Также заметно снизилось количество погибших и пострадавших в таких происшествиях, подчеркивают в ведомстве.

«Обращаю особое внимание автомобилистов на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Профилактические мероприятия и «сплошные» проверки на российских дорогах автоинспекторами проводятся ежедневно», — отметил Понарьин.

Заместитель руководителя Госавтоинспекции МВД России призвал участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. По всем таким сообщениям будут приняты все необходимые оперативные меры реагирования, подчеркнул он.

Госавтоинспекция начала собирать и готовить предложения для изменений в правилах дорожного движения, сообщал 16 января «Коммерсантъ». В МВД отметили, что к «комплексной переработке» правил нужно подходить осторожно, а при написании поправок предстоит «серьезная работа».

На российских дорогах 15 января произошло 246 ДТП, в которых 15 человек погибли и 326 получили травмы. Об этом 16 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России. С участием несовершеннолетних зафиксировано 31 ДТП, в которых ранения получили 34 ребенка.