В России произошло 246 ДТП за прошедшие сутки

На российских дорогах 15 января произошло 246 ДТП, в которых 15 человек погибли и 326 получили травмы. Об этом 16 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

С участием несовершеннолетних зафиксировано 31 ДТП, ранения получили 34 ребенка.

В Госавтоинспекции рассказали, что в регионах страны осуществляются временные перекрытия дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Так, в Ульяновской области из-за сильного снега, метели, порывистого ветра и ограниченной видимости вводились ограничения движения для автобусов и грузовиков на участках федеральных автодорог «Урал» при подъезде к столице региона, а также трассы «Казань – Ульяновск».

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий в республиках Башкортостан, Татарстан и Красноярском крае, Оренбургской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Сахалинской областях, на участках ряда федеральных и региональных автодорог тоже вводились временные ограничения и перекрытия движения автотранспорта.

«Госавтоинспекция призывает автомобилистов в условиях снегопада, метели, сильного ветра, гололеда и ограниченной видимости снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также отказаться от частых перестроений, избегать резких маневров и обгонов, строго соблюдать требования ПДД, связанные с началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой, — заявил «Известиям» старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее в этот день стало известно, что Госавтоинспекция начала собирать и готовить предложения для изменений в правилах дорожного движения. В МВД уточнили, что к «комплексной переработке» правил нужно подходить осторожно, а при написании поправок предстоит «серьезная работа».

15 января столичная Госавтоинспекция сообщила, что в 2023 году в Москве произошло 858 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате аварий четыре ребенка погибли и 905 получили ранения различной степени тяжести. Чаще всего такие происшествия регистрировались с 18:00 до 20:00.