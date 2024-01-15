ГИБДД Москвы подсчитала количество ДТП с участием детей за год

В 2023 году в Москве произошло 858 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате аварий четыре ребенка погибли и 905 получили ранения различной степени тяжести. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем Telegram-канале 15 января.

Чаще всего такие происшествия регистрировались с 18:00 до 20:00. Самыми распространенными видами ДТП с погибшими и пострадавшими несовершеннолетними стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств.

«Основными нарушениями ПДД со стороны юных пешеходов, как и прежде, остаются переход в неустановленном месте, неожиданный выход из-за автомобилей или сооружений, переход вне пешеходного перехода и нарушение требований сигнала светофора», — отметили в ведомстве.

Актуальной проблемой остается то, что дети не используют световозвращающие элементы, которые делают их заметнее для водителей в темное время суток. Их использовали только 10% среди всех пострадавших несовершеннолетних, указали в Госавтоинспекции.

В прошедшие выходные дни на российских дорогах произошло 368 ДТП, в которых 37 человек погибли и 497 получили травмы. Об этом 15 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 43 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, еще 53 получили ранения.