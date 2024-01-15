В России произошло 368 ДТП за выходные

За прошедшие выходные дни на российских дорогах произошло 368 ДТП, в которых 37 человек погибли и 497 получили травмы. Об этом 15 января «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 43 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, еще 53 получили ранения.

ДТП с погибшим ребенком-пассажиром произошло 14 января в Ростовской области. Женщина за рулем легкового автомобиля выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибла сама виновница и двое ее пассажиров, в том числе четырнадцатилетняя дочь, которая находилась на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. Предварительно, причиной ДТП стало несоответствия скорости легковушки конкретным условиям движения.

«Водителям следует быть особенно осторожными за рулем, если в салоне их автомашины находятся дети-пассажиры, перевозить которых следует с соблюдением всех действующих требований безопасности. Важно не только использовать детское кресло и ремни безопасности, но и избегать опасных и необдуманных маневров», — заявил «Известиям» старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России, полковник полиции Антон Белан.

Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на то, что во многих регионах установились сложные погодные условия. В частности, из-за сильного снегопада, метели и порывистого ветра в Красноярском крае временно ограничено движение автобусов и грузовиков с 1020-го км по 1046-й км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами в условиях непогоды.

Ранее, 9 января, автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колдочкин перечислил правила, соблюдая которые можно избежать массовых ДТП из-за непогоды. Специалист отметил, что в непогоду важно ехать с комфортной скоростью и не обращать внимания на водителей, которые обгоняют или сигналят.