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В снежном плену: из-за непогоды в России перекрыты десятки автотрасс

Сотни автомобилистов застряли на дорогах из-за сильного снегопада
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В ряде регионов страны из-за снегопадов, метели и порывистого ветра на десятках участков федеральных и региональных трасс введены ограничения на проезд всех машин или отдельных категорий транспорта. Некоторые дороги полностью перекрыты уже более суток. Как не попасть в снежный плен на дороге, что делать, если непогода всё же застала в пути и где в ближайшее время возможен разгул стихии, выясняли «Известия».

«Заметает зима, заметает»

Обильные снегопады, метели и сильный порывистый ветер серьезно осложнили ситуацию на автомобильных дорогах в ряде регионов страны и привели к многокилометровым заторам на трассах. Сильнее всего от разгула стихии пострадало Поволжье. Как сообщили «Известиям» в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ, на всех дорогах Татарстана, Самарской, Саратовской и Пензенской областях уже почти сутки действуют ограничения на движение грузовиков и автобусов. Аналогичные меры, введенные еще 15 и 16 января, действуют также на отдельных участках трасс в Оренбургской и Ульяновской областях, а также в Башкирии.

По данным Госавтоинспекции, со вчерашнего вчера в республике Северная Осетия-Алания из-за сложных погодных условий на территории Грузии введено ограничение на выезд с территории России грузовых автомобилей на трассе А-161 «Владикавказ — Нижний Ларс — граница с Республикой Грузия». Кроме того, сегодня в полночь из-за сильной метели и ограниченной видимости было полностью перекрыто движение по региональной

машины
Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

С 15 января для всех видов транспорта перекрыто движение на участке с 89 по 132 километр на федеральной трассы М5 «Урал» в Самарской области. Такое же ограничение введено на этой же автодороге (на отрезке 147-176 км) в Оренбургской области. Кроме того, по сообщению ГК «Автодор» из-за сложных погодных условий утром 17 января было полностью перекрыто движение на трассе М-12 «Восток» на участке, проходящем по территории республики Татарстан.

«Из-за сильного снегопада с ветром нет движения по трассе М-12 от Канаша до Шали. По прогнозу, в ближайшие сутки ожидается до 25 см снега. Водителям, оказавшимся на указанном участке, аварийные комиссары совместно с МЧС предоставляют необходимую помощь. Эксплуатирующей организацией ведутся работы по ликвидации последствий стихии», — говорится в сообщении пресс-службы «Автодора». Автомобилистам, попавшим на перекрытый участок трассы, платить за проезд не придется, отметили в госкомпании.

Минувшей ночью из-за метели и снежных заносов на трассе Р-241 в Ульяновской области оказались заблокированными сотни автомобилистов, сообщает НСН.

«Подвозят топливо, предлагают горячий чай»

На перекрытых участках трасс постоянно дежурят усиленные наряды ДПС. Автоинспекторы предупреждают участников дорожного движения об ограничениях и временных перекрытиях трасс, помогают водителям, попавшим из-за непогоды в сложную ситуацию, подчеркнули в Госавтоинспекции МВД России.

рабочие
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Сотрудники Госавтоинспекции оказывают всестороннюю помощь и поддержку людям, застрявшим на дороге из-за сложных погодных условий: при необходимости, подвозят топливо, предлагают горячий чай, организуют буксировку транспортных средств, — сообщил «Известиям» старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он также напомнил водителям о необходимости строгого соблюдения ПДД при движении в условиях снегопада, гололеда, метели и других неблагоприятных погодных условиях. Антон Белан призвал автомобилистов по возможности отказаться от дальних поездок в непогоду.

— Если такой возможности нет, то перед поездкой необходимо запастись топливом, водой, взять теплые вещи. А на зимней дороге следует поддерживать увеличенную дистанцию и боковой интервал, выбирать наиболее безопасную скорость движения, позволяющую постоянно контролировать поведение автомобиля, неукоснительно соблюдать ПДД и выполнять требования сотрудников Госавтоинспекции, — подчеркнул Антон Белан.

В случае вынужденной остановки на трассе необходимо сразу включить аварийной сигнализацию и вставить знак аварийной остановки. Также не следует забывать про световозвращающий жилет, который делает человека более заметным на дороге, особенно в условиях непогоды, напоминают в Госавтоинспекции.

знак
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По данным министерства транспорта Ульяновской области, на федеральных и региональных трассах региона с последствиями снегопада борются более 330 единиц коммунальной техники. В Саратовской области дороги расчищают более 250 спецмашин. Примерно 300 снегоуборщиков, тракторов и грейдеров работают на трассах Саратовской области. Около 40 единиц техники освобождают проезд по трассе М-12.

К зимней дороге надо готовиться

К любой зимней поездке следует подготовиться заранее, считает автопутешественник, организатор автомобильных туров Герман Матвеев. Самое главное — запастись достаточном количеством топлива, уверен он.

— Зимой совершенно недопустимо ехать до тех пор, пока не загорится лампочка о низком уровне горючего, рассчитывая заехать на заправку «по пути». Следует сразу заправить машину до полного бака и пополнять запас топлива, как только индикатор покажет половину шкалы. В случае непредвиденной ситуации, вынудивший остановится на дороге, это позволит не замерзнуть в машине, — советует он.

Нелишней в дальней дороге будет и лежащая в багажнике канистра с 10-20 л топлива в качестве «аварийного запаса», а также воронка, чтобы в случае необходимости топливо из этой емкости можно было без труда перелить в бак, отмечает эксперт. Кроме того, в поездку следует взять с собой пару литров воды, пачку печенья, пакет сухофруктов или орехов, плитку шоколада.

АЗС
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Если в дороге застала непогода и прошлось остановиться на длительное время, рано или поздно захочется пить, появится чувство голода. Автомобилистам, которые разгул стихии застают рядом с кафе или АЗС, можно сказать, повезло. Но зачастую останавливаться приходится в «чистом поле». Поэтому запас воды и нехитрой снеди всегда должен быть в автомобиле, — подчеркнул Герман Матвеев.

Где ожидать непогоду

По прогнозу синоптиков, пауза в снегопадах, накрывших Поволжье и вызвавших коллапс на трассах, наступит уже сегодня, 17 января. Однако уже к концу недели Центральная часть России вновь окажется во власти мощного циклона.

— Уже завтра во второй половины дня циклон накроет центр страны очень сильным осадками, поэтому трудности на дорогах и возможные прикрытия трасс возможны и в центральных областях России. Сильный снег ожидается во второй половине четверга и в ночь на пятницу. Снегопад будет существенным: до 30-40% месячной нормы, — рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом в Москве, Твери, Калуге осадки будут в виде снега (ожидается прирост на 10-15 см), к утру пятницы переходящие в мокрый снег и дождь. А вот южнее Тулы прогнозируются дожди — вероятность того, что там заметет трассы, заметно меньше, отметил он.

трасса
Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Подчеркну, что первый вал снегопадов уйдет с Поволжья, затем наступит передышка на 1-1,5 дня. После ожидается новый вал снегопадов, который придет в Нижний Новгород и восточнее — в Казань, — прогнозирует Александр Шувалов.

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