Снежные чувства: когда в столичном регионе закончатся мощные снегопады
Только за сутки в Москве выпало уже 11% месячной нормы снега, но с учетом «черной метели» вечером можно ожидать рекордов по уровню выпавших осадков, рассказали «Известиям» метеорологи. Видимость местами составляла около 300 м, на дорогах образовались заторы. Горожан призывали отказаться от поездок на личном авто в пользу общественного транспорта, который ходил штатно. Осадки сопровождались оттепелью, столбик термометра даже достиг плюсовых отметок. Однако расслабляться не стоит — уже в выходные в столицу вернется холод, напомнили метеорологи. Новый год по старому стилю будет более морозным, чем ночь на 1 января, заверили специалисты.
Сколько снега выпало в Москве
Москву и Подмосковье 11 января накрыл сильный снегопад, так называемая черная метель с обильными осадками и ветром, а также первая в этом году оттепель.
Видимость местами составляла не более 300 м. Метель привела к многочисленным заторам на дорогах. Так, на ЦКАД под Звенигородом образовалась пробка длинной почти в 10 км. Из-за сильного снегопада фуры не могли заехать в горку, рассказали «Известиям» водители.
Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) рекомендовал горожанам из-за сильного снега использовать для передвижения городской транспорт. На движение влияют погодные условия, низкие скорости, мелкие ДТП. Горожан попросили по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.
«По прогнозу синоптиков, снег будет идти до 12 января. В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время — после 20:00», — добавили там.
Городской транспорт работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам, подчеркнули в ЦОДД.
Европейская часть России находится под влиянием так называемых ныряющих циклонов, они резко меняют траекторию движения, а это и вызывает температурные колебания, сообщили «Известиям» в центре погоды «Фобос». Именно «нырнувший» холодный циклон и привел к интенсивным снегопадам в столице.
— Изначально волну ненастья спровоцирует теплый фронт циклона. Но вслед за ним сразу же придет холодный, — рассказали там.
В ночь на 11 января в Москве выпало 4-6 мм осадков, в Подмосковье несколько больше — до 7 мм, сообщила «Известиям» главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По данным «Фобоса», это составляет около 11% от нормы января.
— Что касается высоты снежного покрова, поскольку снег наблюдался при отрицательной температуре воздуха, он был довольно «пушистым». Поэтому прирост свежевыпавшего снега отличается от количества выпавших осадков. Например, в Московской области, в Новом Иерусалиме, за ночь выпало всего 7 мм осадков, — пояснила она.
При этом, по словам Татьяны Поздняковой, по итогам суток можно ожидать рекорда выпавших осадков — пока на этот день он составляет 7,7 мм, такой показатель был установлен в 1960 году.
— Традиционно январь обычно сухой, поэтому и рекорды с такими невысокими показателями: 7,5-7,7 мм, — сказал она.
Эксперт отметила, что на высоту покрова за сутки повлияли «метания» снега, которые образовывались из-за сильного ветра.
— Высота снежного покрова на станции ВДНХ утром четверга составила 30 см, на станции Балчуг — 28 см, а в МГУ — 35 см, — отметила эксперт.
Сейчас средняя норма высоты снежного покрова, по ее словам, составляет 16 см.
— В Москве эти показатели превышены, причем в некоторых местах в два раза. Но рекорд побит не был. 11 января 1986 года высота снежного покрова составила 46 см, — заверила метеоролог.
Всего с начала месяца в столице выпала почти треть от месячной нормы января, подсчитали в «Фобосе».
Морозный старый Новый год
Снегопады сопровождались первой в этом году оттепелью, добавил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— В Можайске и Волоколамск температура к утру 11 января превысила ноль градусов, — отметил он.
Однако плюсовые температуры, по словам метеорологов, заглянули в Москву и Подмосковье ненадолго. В ближайшие три дня столичный регион вновь ожидает похолодание.
«В тылу циклона в столичный регион начал распространяться холодный воздух. Морозы в регионе вновь усилятся. Их ослабление можно ожидать в начале следующей недели», — указано на сайте Гидрометцентра.
В ближайшие дни атмосферное давление будет расти, а циклон уйдет низ столицы на восток, добавила Татьяна Позднякова.
— В выходные дни, 13-14 января, погоду будет определять гребень западного атициклона. Хотя мы будем находиться в его восточной, холодной части, существенных осадков мы не ожидаем. О снеге пока точно речи не идет, — подчеркнула она.
Воздух же, по ее словам, будет постепенно остывать: уже к вечеру 11 января температура опустится до -10℃. В пятницу похолодание продолжится.
— Мы ждем, что 13 и 14 января минимальная температура в Москве будет в пределах -20...- 24℃. Предполагаем, что 13 января будет самая холодная ночь. Новый год по старому стилю придет к нам с холодом. Он будет гораздо более морозным, чем в ночь на 1 января, — добавила Татьяна Позднякова.
Дневная температура в выходные дни также будет ниже климатической нормы. В субботу ожидается -16...-18℃, а в воскресенье -12...-14℃.
— Начиная с 15 января давление будет понижаться. Ожидаем следующий циклон, который принесет 16 января существенное изменение температурного режима. Ожидаем снежок от небольшого до умеренного, о сильных снегопадах речи не идет, — сообщила Татьяна Позднякова.
Температура же, по ее словам, ожидается от -1...-6℃ — то есть, она будет близка к климатической норме, а во вторник, 16 января, может даже ее превысить.