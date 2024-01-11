Снежные чувства: когда в столичном регионе закончатся мощные снегопады

Только за сутки в Москве выпало уже 11% месячной нормы снега, но с учетом «черной метели» вечером можно ожидать рекордов по уровню выпавших осадков , рассказали «Известиям» метеорологи. Видимость местами составляла около 300 м, на дорогах образовались заторы . Горожан призывали отказаться от поездок на личном авто в пользу общественного транспорта, который ходил штатно. Осадки сопровождались оттепелью, столбик термометра даже достиг плюсовых отметок. Однако расслабляться не стоит — уже в выходные в столицу вернется холод , напомнили метеорологи. Новый год по старому стилю будет более морозным, чем ночь на 1 января , заверили специалисты.

Сколько снега выпало в Москве

Москву и Подмосковье 11 января накрыл сильный снегопад, так называемая черная метель с обильными осадками и ветром, а также первая в этом году оттепель .

Видимость местами составляла не более 300 м. Метель привела к многочисленным заторам на дорогах . Так, на ЦКАД под Звенигородом образовалась пробка длинной почти в 10 км . Из-за сильного снегопада фуры не могли заехать в горку, рассказали «Известиям» водители.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) рекомендовал горожанам из-за сильного снега использовать для передвижения городской транспорт . На движение влияют погодные условия, низкие скорости, мелкие ДТП. Горожан попросили по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.

« По прогнозу синоптиков, снег будет идти до 12 января . В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время — после 20:00», — добавили там.

Городской транспорт работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам, подчеркнули в ЦОДД.

Европейская часть России находится под влиянием так называемых ныряющих циклонов, они резко меняют траекторию движения, а это и вызывает температурные колебания , сообщили «Известиям» в центре погоды «Фобос». Именно «нырнувший» холодный циклон и привел к интенсивным снегопадам в столице .

— Изначально волну ненастья спровоцирует теплый фронт циклона. Но вслед за ним сразу же придет холодный , — рассказали там.

В ночь на 11 января в Москве выпало 4-6 мм осадков, в Подмосковье несколько больше — до 7 мм, сообщила «Известиям» главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По данным «Фобоса», это составляет около 11% от нормы января .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Что касается высоты снежного покрова, поскольку снег наблюдался при отрицательной температуре воздуха, он был довольно «пушистым». Поэтому прирост свежевыпавшего снега отличается от количества выпавших осадков. Например, в Московской области, в Новом Иерусалиме, за ночь выпало всего 7 мм осадков , — пояснила она.

При этом, по словам Татьяны Поздняковой, по итогам суток можно ожидать рекорда выпавших осадков — пока на этот день он составляет 7,7 мм, такой показатель был установлен в 1960 году .

— Традиционно январь обычно сухой, поэтому и рекорды с такими невысокими показателями: 7,5-7,7 мм, — сказал она.

Эксперт отметила, что на высоту покрова за сутки повлияли «метания» снега, которые образовывались из-за сильного ветра .

— Высота снежного покрова на станции ВДНХ утром четверга составила 30 см, на станции Балчуг — 28 см, а в МГУ — 35 см , — отметила эксперт.

Сейчас средняя норма высоты снежного покрова, по ее словам, составляет 16 см.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В Москве эти показатели превышены, причем в некоторых местах в два раза. Но рекорд побит не был. 11 января 1986 года высота снежного покрова составила 46 см , — заверила метеоролог.

Всего с начала месяца в столице выпала почти треть от месячной нормы января , подсчитали в «Фобосе».

Морозный старый Новый год

Снегопады сопровождались первой в этом году оттепелью , добавил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— В Можайске и Волоколамск температура к утру 11 января превысила ноль градусов, — отметил он.

Однако плюсовые температуры, по словам метеорологов, заглянули в Москву и Подмосковье ненадолго. В ближайшие три дня столичный регион вновь ожидает похолодание .

«В тылу циклона в столичный регион начал распространяться холодный воздух. Морозы в регионе вновь усилятся. Их ослабление можно ожидать в начале следующей недели », — указано на сайте Гидрометцентра.

В ближайшие дни атмосферное давление будет расти, а циклон уйдет низ столицы на восток , добавила Татьяна Позднякова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В выходные дни, 13-14 января, погоду будет определять гребень западного атициклона. Хотя мы будем находиться в его восточной, холодной части, существенных осадков мы не ожидаем . О снеге пока точно речи не идет, — подчеркнула она.

Воздух же, по ее словам, будет постепенно остывать: уже к вечеру 11 января температура опустится до -10℃. В пятницу похолодание продолжится.

— Мы ждем, что 13 и 14 января минимальная температура в Москве будет в пределах -20...- 24℃ . Предполагаем, что 13 января будет самая холодная ночь. Новый год по старому стилю придет к нам с холодом . Он будет гораздо более морозным, чем в ночь на 1 января, — добавила Татьяна Позднякова.

Дневная температура в выходные дни также будет ниже климатической нормы. В субботу ожидается -16...-18℃, а в воскресенье -12...-14℃ .

— Начиная с 15 января давление будет понижаться. Ожидаем следующий циклон, который принесет 16 января существенное изменение температурного режима . Ожидаем снежок от небольшого до умеренного, о сильных снегопадах речи не идет, — сообщила Татьяна Позднякова.