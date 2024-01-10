Горки опыт: столичный регион ждут резкие перепады давления

В столичном регионе с 10 по 12 января ожидаются резкие скачки атмосферного давления. К норме оно вернется только к субботе, сообщили «Известиям» в Московском метеобюро. Это связано с перемещением по территории Центрального федерального округа атлантического циклона. Причем он склонен резко менять траекторию, что и вызывает перепады погоды. Значительно будет колебаться и температура воздуха — на 12–14 градусов за короткое время. Всё это негативно скажется на самочувствии метеозависимых и пожилых, они могут почувствовать головную и сердечную боль, предостерегли врачи.

Перепады давления и температуры

Столичный регион на этой неделе ждут резкие колебания атмосферного давления и температуры, сообщила «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Вторник, 9 января, по ее словам, отметился высоким атмосферным давлением. В последующие дни в сторону Москвы и Подмосковья будет смещаться, или «нырять», атлантический циклон, поэтому атмосферное давление будет понижаться. Ныряющими циклоны называют из-за того, что они резко меняют траекторию, а вслед за этим существенно меняется и погода — буквально за несколько часов.

— Мы ждем, что в четверг, 11 января, Москва окажется практически в центре этого циклона. Поэтому атмосферное давление существенно понизится до 733 мм ртутного столба, тогда как в среду оно будет составлять 751 мм рт. ст., — сообщила Татьяна Позднякова «Известиям». — Понижение на 18 единиц за сутки — это довольно много.

Однако низкое атмосферное давление тоже не задержится надолго.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Мы не успеем к этому приспособиться, потому уже 12 января оно начнет расти и в субботу, 13 января, приблизится к климатической норме , — пояснила она.

Погода же в отдельные часы этого периода может приближаться к отметке 0 градусов, то есть морозы сменятся почти оттепелью, отметила Татьяна Позднякова.

— Температура воздуха всю эту неделю останется ниже нормы, но с 11 января, когда мы будем находиться вблизи центра циклона, среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса, а к концу недели — на 12–14 градусов, — пояснила специалист.

Колебания температуры воздуха будут значительными: от 0 до 12–15 градусов мороза и обратно , подтвердил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Когда столица попадет в теплый сектор циклона, а это произойдет в ночь на среду, 10 января, температура воздуха поднимется до 0 градусов. Но это будет кратковременное повышение, — рассказал он.

По прогнозам Росгидромета, в ночь со вторника на среду в столице прогнозируется снег, местами сильный. ГУ МЧС по Москве уже рекомендовало соблюдать осторожность на дорогах, парковать автомобили вдали от деревьев, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Следующий циклон, по словам Александра Шувалова, принесет новую порцию тепла, температура воздуха к утру четверга вновь поднимется до значений около 0 градусов. А в ночь на пятницу морозы усилятся и температура может упасть до –15 ...–17.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмиченок

— В пятницу и субботу после кратковременных дерганий к теплу и обратно погода вернется к уже ставшим привычными для жителей столицы морозам, — заверил Александр Шувалов. — Ночные температуры будут от –15 до –20 градусов, а дневные — около –15.

Самой холодной станет ночь на воскресенье, когда столбики термометров опустятся до –23 градусов.

Серия циклонов будет влиять на погоду не только в Москве, но и практически по всей средней полосе.

— Они движутся с севера на юг, то есть сначала все эти явления будут наблюдаться в Твери и Москве, потом накроют Орел и Воронеж с временным лагом примерно в полсуток, — добавил Александр Шувалов.

Как избежать негативных последствий

Перепады атмосферного давления и температуры воздуха крайне неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата , напомнили опрошенные «Известиями» врачи.

Людям, страдающим от повышенного давления, необходимо принять профилактические меры, чтобы избежать гипертонического криза, посоветовала врач-кардиолог клиники «Ниармедик» на Полежаевской Элеонора Хугаева.

— Нужно ограничить либо исключить употребление поваренной соли и продуктов, которые могут ее содержать. А также следует исключить вещества, содержащие кофеин и никотин, — рассказала она. — Обязательно контролировать артериальное давление и пульс минимум дважды в сутки, желательно вести дневник.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Важно не пропускать прием ранее назначенных препаратов.

— В случае таких симптомов, как головная боль, тошнота, слабость, тревожное состояние, нужно незамедлительно проконсультироваться с врачом. Если головные боли становятся интенсивными, вызовите скорую помощь. Это позволит избежать серьезных осложнений, — рекомендовала Элеонора Хугаева.

В домашних условиях помощниками в дни перепадов атмосферного давления и температуры воздуха могут стать травяные чаи, каркаде.

При падении температуры воздуха возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, обратила внимание врач-кардиолог больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» Анастасия Старокожева.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны ограничить воздействие холода на свой организм, то есть тепло одеваться, максимально закрывать лицо во время прогулок, использовать грелки для рук, термобелье, термоперчатки , — посоветовала она. — Также важно избегать обезвоживания, не забывать о питьевом режиме.

Однако у пациентов с сердечной недостаточностью могут быть, по ее словам, ограничения в водном балансе. Им также лучше избегать любых физических упражнений на морозе, поскольку даже чистка снега может спровоцировать обострение сердечно-сосудистых заболеваний, напомнила Анастасия Старокожева.