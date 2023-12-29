Катастрофически неблагоприятные дни: когда магнитные бури в январе 2024

Геомагнитные бури, как и другие природные явления, оказывают значительное влияние на обитателей нашей планеты. Особенно тяжело этот период переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией и избыточным весом. Чтобы минимизировать воздействие, необходимо следить за прогнозами магнитных бурь и быть готовым к ним. Когда ожидать неблагоприятные дни в январе 2024 года и какую опасность представляют солнечные вспышки для метеочувствительных людей — в материале «Известий».

Геомагнитные бури в январе 2024 года

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, вызванное выбросами корональной массы. Обычно она начинается, когда ударная волна солнечного ветра достигает ионосферы. Частота геомагнитных бурь увеличивается и уменьшается в зависимости от цикла солнечных пятен. Шторм длится от 24 до 48 часов, хотя некоторые могут продолжаться до нескольких дней. Последствия такого явления включают нарушение работы систем связи и навигации, интенсивные полярные сияния, повреждение спутников, а во время самых экстремальных штормов опасаются появления индуцированных токов в линиях электропередач и трубопроводах, которые приводят к отключениям электроэнергии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Состояние магнитосферы описывается К-индексом, рассчитываемым на основании наземных измерений магнитного поля в диапазоне от 0 до 9. Значение выводится из максимальных колебаний горизонтальных компонентов, наблюдаемых на магнитометре в течение трехчасового интервала. Мощность геомагнитных бурь также измеряется по пятизначной шкале — от G1 до G5. Подобное обозначение часто используется Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Явление первых двух уровней считаются слабыми и не влияют на планету, бури G4 и G5 — мощные магнитные шторма.

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В 2024 году наиболее сильные геомагнитные возмущения, согласно прогнозам ИКИ и ИСЗФ, придутся на 1 и 15 января и достигнут четырех баллов (согласно K-индексу). Геомагнитное возмущение почувствуют многие люди с метеочувствительностью. Возможны сильные головные боли, перепады давления и ухудшение общего самочувствия. Но уже 2 января воздействие магнитной бури уменьшится до трех баллов. С 3 по 7 января прогнозируются магнитные бури второго уровня. В период с 8 по 10 января будут характеризоваться солнечными вспышками мощностью в три балла. 11 −13 января волнения могут достигать двух баллов, однако 14 января сила геоударов снова возрастет до трех.

Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky/photothek.net via

Магнитные бури в январе 2024 года: влияние на человека

К негативному влиянию магнитных бурь предрасположены, по разным данным, от 50% до 70% населения планеты. Однако среди исследователей нет единого мнения насчет того, оказывают ли магнитные бури воздействие на общее здоровье людей. Так, если некоторые ученые объясняют ухудшение самочувствие тем, что при изменении магнитного поля Земли в организме замедляется капиллярный кровоток, другие отмечают отсутствие изменений в здоровье человека.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Наиболее опасны магнитные бури для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипотензией и гипертонией, вегетососудистой дистонией и психическими расстройствами. В беседе с «Известиями» врач-терапевт группы компании BestDoctors Вероника Лисицкая подтвердила, что у здорового человека магнитные бури не должны вызывать каких-либо негативных реакций. По словам эксперта, появление нежелательных симптомов может свидетельствовать о наличии определенных заболеваний. Следовательно, при ухудшении общего самочувствия в период астрономического явления следует пройти медицинское обследование.

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Считается, что резкие изменения погодных условий и геомагнитные возмущения являются одними из самых сложных периодов для метеозависимых людей. При магнитных бурях могут возникать мигрень, нарушение сна, ухудшается общее самочувствие, растут раздражительность, усталость и апатия, обостряются болезненные ощущения в суставах и мышцах. Организм каждого человека по-разному реагирует на магнитные бури, поэтому индивидуальные симптомы могут значительно отличаться.

В свою очередь главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отмечает, что метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями необходимо следить за приближением магнитных бурь и заранее отложить занятия, которые требуют высокой концентрации внимания, избегать стресса и снизить физические нагрузки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Кроме того, врач советует отказаться от кофе в пользу травяных чаев, пить больше чистой воды, не употреблять алкоголь. Водителям рекомендуется быть более внимательными на дороге или временно не садится за руль. Андрей Тяжельников также рекомендует людям с повышенным артериальным давлением снизить количество соли в рационе, поскольку она задерживает жидкость в организме.

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