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Отключение интернета: в начале 2024 года все могут остаться без связи

В следующем году из-за мощных вспышек на Солнце может пропасть Сеть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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По предварительным расчетам, ожидается, что после новогодних праздников наступит солнечный максимум, следствием которого будет нарушение в работе мировых сетей связи и интернета. Отсутствие интернета может продлиться от нескольких дней до двух недель. Подробнее о солнечном максимуме и его последствиях — в материале «Известий».

Солнечный максимум, когда в 2024 году

По обновленным данным ученых из Центра передового опыта в области космических наук Индии, ожидается, что в начале 2024 года наступит солнечный максимум. Это может произойти сразу после новогодних праздников. Следствием этого будет отключение интернета на две недели. Эти новые данные не совпадают с прогнозами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Ранее в этом году они предвещали наступление солнечного максимума не ранее 2025 года.

пятна
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Martyn Wheatley

Солнечный максимум представляет собой период наибольшей активности Солнца. В это время на его поверхности можно наблюдать много пятен, которые приводят к вспышкам. В среднем за 11 лет Солнце совершает один цикл, который сменяется солнечным минимумом — периодом низкой активности — и солнечным максимумом. По словам ведущего научного сотрудника Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Юрия Ясюкевича, пик может смещаться по времени как в одну, так и в другую сторону. Это связано с тем, что предсказать даты самых сильных бурь очень сложно, кроме того, продолжительность солнечных циклов может варьироваться от 9 до 14 лет. Так, последний раз солнечный максимум наступил в 2013 году и был очень слабым. Солнечный минимум начался в конце 2019 года и вскоре сменится пиком активности, который наступит на год раньше изначальных предсказаний.

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Вспышки на Солнце — что такое, последствия

Вспышки на поверхности Солнца, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц, приводят к магнитным бурям. Они, в свою очередь, могут повредить спутники и другую технику из-за того, что в это время возникают неоднородности в радиосреде. Именно поэтому могут выходить из строя приборы связи, навигаторы и другая техника. Ученые отмечают, что заранее очень сложно предсказать интенсивность и последствия бурь. Тем не менее ожидается, что солнечный максимум 2024 года будет очень мощным и вспышки на солнце приведут к отключению интернета по всему миру, что может стать беспрецедентным событием.

вспышки
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images

По словам индийского физика из Центра передового опыта в области космических наук Дибьенды Нанди, наиболее сильные штормы могут иногда приводить к катастрофическому разрушению орбит низкоорбитальных спутников и нарушению работы спутниковых служб, таких как сети связи и навигации. Таким образом, может возникнуть нарушение в работе техники, которой мы пользуемся каждый день. Для многих отсутствие интернета станет серьезной проблемой в работе.

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Влияние магнитных бурь

Самым распространенным последствием магнитных бурь является их влияние на здоровье человека. Многие их не чувствуют, однако врачи уже отмечали, что явлению могут быть подвержены определенные группы людей. Главным образом магнитные бури воздействуют на людей среднего и старшего возраста, а также имеющих гипертоническую и ишемическую болезнь сердца. У метеозависимых людей в период магнитных бурь могут наблюдаться головная боль, слабость, боль в мышцах, головокружение и т.д. Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая отмечает, что здоровые люди не должны ощущать на себе влияние бурь.

бури
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ovsyannikova Yulia

Магнитные бури также сопровождаются полярным сиянием, которое можно будет наблюдать, когда отключится интернет. Для того чтобы увидеть это природное явление, нужна ясная погода и меньше света, для чего лучше уехать за город.

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