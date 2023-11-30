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Вспышка сверху: россиян ждет два дня сильных магнитных бурь

Как Земля переживет последствия мощнейшей вспышки на Солнце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Землю в ночь на 1 декабря накроет магнитная буря, прогнозируют ученые. Она начнет набирать силу с полуночи и достигнет пика к полудню пятницы. После этого колебания стихнут. Но уже утром в субботу, 2 декабря, повторятся. Вспышка на Солнце, которая вызовет эти явления, случилась 28 ноября, и ей лишь «немного не хватило до самого высокого класса мощности», отметили физики. Они не исключили, что ближайшие бури вновь позволят наблюдать северное сияние не только в Заполярье, но и в более южных регионах, как это случилось с «алым» геомагнитным штормом в начале ноября. Из-за возмущений магнитных полей люди могут страдать от недомогания, а техника — начать сбоить, напоминают эксперты.

Магнитный шторм

Первая «зимняя» магнитная буря накроет Землю в ночь на пятницу, 1 декабря, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики РАН. Она начнется в полночь, своего пика достигнет к 12 часам дня, к вечеру же колебания станут заметно меньше. Буре присвоен уровень G2 — второй из пяти по шкале опасности. Вероятность сильного магнитного шторма ученые оценивают в 40%.

Колебания вновь наберут силу к шести часам утра субботы, 2 декабря. Пику, скорее всего, будет присвоен уровень слабой магнитной бури — G1, прогнозируют ученые. Но к полудню и она успокоится.

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28 ноября в группе пятен № 13500, которые находятся в южном полушарии Солнца, произошла сильная вспышка, рассказал «Известиям» профессор Иркутского госуниверситета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

скорая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Рентгеновский класс этого события составил М9.8. Немного не хватило до самого высокого класса мощности, которым оцениваются вспышки на Солнце, — пояснил ученый.

В результате вспышки произошел выброс коронального вещества типа гало — это означает, что в сторону Земли летит выброшенный сгусток плазмы.

— Точно спрогнозировать мощность магнитной бури непросто, — подчеркнул Сергей Язев. — Если она окажется средней или сильной, не исключено, что снова будут наблюдаться полярные сияния в северных районах нашей планеты, включая Россию. Чем сильнее буря, тем дальше на юг распространяется граница зоны сияний.

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По его словам, возможность дальнейшего продолжения бурных явлений на Солнце существует — группа пятен всё еще способна на повторные вспышки.

— Но пик своего развития она уже прошла, и я думаю, что столь сильных вспышек здесь больше не будет, — сказал эксперт.

Как бури влияют на технику

Мы приближаемся к максимуму 11-летнего цикла солнечной активности, который придется примерно на 2025–2026 годы. Этот пик может смещаться по времени как в одну, так и в другую сторону, рассказал ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Юрий Ясюкевич.

— Нормально, что магнитные бури, которые напрямую связаны с этим явлением, будут происходить чаще, — сказал он. — Солнце становится более активным — на нем возникает больше активных областей, больше происходит вспышек, больше возникает корональных дыр. Что касается более глобальных столетних циклов, то в соответствии с ними солнечная активность несколько снижается.

Для многих ученых стало неожиданностью, что текущий 11-летний цикл стал примерно в полтора раза сильнее, чем предыдущий, отметил ученый. Ожидалось, что будет наоборот.

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Фото: Global look Press

Юрий Ясюкевич добавил, что магнитные бури оказывают влияние на работу технических устройств, так как в это время в радиосреде «возникают различные неоднородности».

— Поэтому, например, точность навигаторов падает в разы, — сказал Юрий Ясюкевич. — Также возникают проблемы со связью.

На работу техники оказывают влияние и вспышки на Солнце. Если диапазон, в котором произошла вспышка, приходится на область работы тех или иных приборов, то они начинают сбоить. Например, для GPS-систем чувствительный диапазон в районе 1,2–1,6 ГГц.

— И если солнечная вспышка в этом диапазоне, она действует как помеха, — пояснил ученый. — Бывает, что вспышка в радиодиапазоне не соотносится с максимумом солнечной активности. Может быть, что вспышка в видимом и рентгеновском диапазоне слабая, а в радиодиапазоне, наоборот, очень сильная.

Например, в 2006 году, когда солнечная активность была на минимуме, произошла сильнейшая за всю историю наблюдений вспышка в радиодиапазоне. Тогда всю GPS-навигацию парализовало на несколько десятков минут. Для высокоточных приложений, которые сейчас повсеместно используются, такая ситуация может стать катастрофой. Например, помехи могут повлиять на системы управления самолетом, когда он заходит на посадку.

Кроме того, перебои со связью могут влиять и на беспилотные транспортные устройства.

— Для трактора в поле это не так страшно, но беспилотный автомобиль в потоке городского движения из-за потери GPS-ориентации может выехать на встречную полосу и спровоцировать аварию, — полагает эксперт.

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Как бури влияют на организм

У людей магнитные бури зачастую могут вызвать учащение сердцебиения, бессонницу, мигрени, головные боли, перепады давления, ухудшение общего самочувствия. Ученые связывают это с тем, что во время колебания магнитного поля тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей, рассказала «Известиям» невролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Часовой Галина Данилевская.

В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями, пояснила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

— Наличие хронического заболевания уже свидетельствует о неустойчивости систем адаптации организма, — сказала она. — Любое воздействие извне для таких граждан будет усугублять состояние здоровья. Могут быть гипертонические кризы, при слабых сосудах — обморочное состояние.

Заместитель главврача клиники «Ниармедик на Полежаевской» Регина Григорьева заявила, что при магнитных бурях может повыситься вязкость крови, что увеличивает риск образования тромбов.

— У гипертоников повышается артериальное давление, а у людей с пониженным давлением оно падает еще ниже, — сказала она.

врач
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Из-за скачков кровяного давления у человека может появиться затрудненность дыхания и нарастающая головная боль, добавила Галина Данилевская. Нехватка кислорода в крови является причиной целого ряда негативных ощущений: головокружения, боли в области сердца и суставах, потемнения в глазах. У пожилых людей зачастую обостряются хронические заболевания. Всё это сопровождается упадком сил, снижением физической активности, рассеянностью внимания.

— В дни магнитных бурь рекомендуется спать 7–8 часов в день, не пить алкоголь, кофе, энергетики. Следует больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, проветривать квартиру, — сказала Регина Григорьева.

В организме человека «много систем, которые связаны с электрическими и магнитными явлениями», заявил профессор кафедры нормальной физиологии медицинского института РУДН Александр Северин.

— Поэтому сильное внешнее электромагнитное поле будет отражаться на наших физиологических процессах и нарушать их. Это касается и функционирования центральной нервной системы, и работы сердца, и продвижения крови по сосудам, так как кровь тоже включает электролиты — вещества, которые проводят электрический ток в растворе, — сказал он.

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У здоровых людей отклонения в работе внутренних систем, вызванные магнитными бурями, не приводят к ощутимым последствиям.

— Но метеозависимым людям стоит уменьшить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций, вести стандартный, размеренный образ, — сказал эксперт. — Кроме того, полезно делать легкую зарядку, чтобы активизировать кровообращение и насытить кровь кислородом. Тогда магнитные бури обойдут таких людей стороной.

Он добавил, что панельные дома, в которых стены имеют железную арматуру, экранируют электромагнитное излучение и могут служить своего рода защитой. Поэтому в стандартных многоэтажках магнитные бури перенести легче, чем в частных домах.

Сергей Язев же подчеркнул, что сила влияния магнитной бури на человека, как правило, преувеличена. А подавляющее большинство жителей Земли даже не замечает их. Магниточувствительность — это сугубо индивидуальное качество, считает он. Каждый мог пережить десятки, а то и сотни бурь, даже не зная об этом.

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