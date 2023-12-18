Лунный посевной календарь на 2024 год: как вырастить хороший урожай

Лунный посевной календарь используется садоводами и огородниками при посадке растений. Влияние фаз Луны на живые организмы было обнаружено еще в глубокой древности. Длительное наблюдение за спутником Земли позволило выявить дни, которые благоприятно влияют на посев и полив различных культур. Как правильно пользоваться посевным календарем и когда лучше сажать урожай в 2024 году — в материале «Известий».

Лунный посевной календарь огородника и садовода на 2024 год

Лунный календарь посева и посадок — это точное описание садово-огородных работ на каждый день. По общему мнению ученых, подобный календарь использовался древними землевладельцами каменного века. Именно тогда обратили внимание на то, что фазы Луны могут влиять на урожайность. Впервые сельскохозяйственный календарь был составлен шумерами в Месопотамии в середине III тысячелетия до н.э. Наблюдение за астрономическими явлениями позволило изобрести новый способ измерения времени. Календарь рассчитывается на основе движения Луны, которое делят на четыре основные фазы: новолуние, первую четверть, или прибывающую луну, полнолуние и последнюю четверть, или убывающую луну.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Новолуние считается самым неподходящим временем для посадки растений. В период растущей Луны растения стремятся не укрепляться в земле, а расти от корневой системы вверх к ветвям и плодам. Это время является благоприятным для манипуляций с растениями. Разрешены также пересадка и черенкование. В полнолуние лучше не заниматься пересадкой культур, а сосредоточиться на рыхлении и прополке. Период убывающей Луны считается наилучшим временем для посева и пересадки любых растений.

Чаще всего продолжительность синодического месяца отсчитывается от одного новолуния до другого и составляет примерно 29,5 суток.

Лунный посевной календарь на январь 2024

Вопреки заблуждениям, дачный сезон начинается не весной, а в зимнее время. На подоконнике или в отапливаемой теплице можно выращивать культуры, которые имеют большой срок вегетации. В январе можно начать высаживать бобовые, пасленовые культуры и зелень. Кроме того, январь идеально подходит для посадки редьки, редиса, свеклы, моркови, тыквы, сельдерея и так далее. Кроме того, в первом месяце года можно сажать ягодные и фруктовые культуры, а также цветы.

Для ранней высадки подходят также баклажаны, томаты, перец, картофель и репчатый лук.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Благоприятными днями для посадки в январе согласно лунному календарю считаются 3–7-е числа, а также 10, 14, 15, 30 и 31 января. В эти даты можно начинать заниматься посевами и пересадкой растений. Удачный сбор урожая будет, если заниматься рассадой 18, 19, 20, 23 и 24 января. Луна будет находиться в активной фазе, что предвещает цветам и овощам хороший рост.

При этом 12, 13, 16, 17, 26 и 27 января считаются неблагоприятными днями для занятия садоводством. Особенно не рекомендуется заниматься посевами 11 и 25 января. Остальные числа месяца — 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29 — являются нейтральными для садоводов по лунному календарю . В эти дни естественный спутник не влияет на рост рассады и укрепление корневой системы.

Календарь посадок на февраль 2024

Февраль — оптимальный месяц для посева многих садовых цветов. Если рассада будет высажена рано, первые цветы появятся вскоре после наступления устойчивого тепла. В теплице и на подоконнике хорошо приживутся петуния, лобелия, львиный зев, гвоздика Шабо и многие другие. Стоит обратить внимание, что в северных регионах России световой день короткий, поэтому растениям необходимо организовать искусственное освещение.

Тем, кто не занимался посадками в январе, точно стоит заняться высадкой помидоров, перца, баклажанов, картофеля и огурцов в последний месяц зимы.

Самыми благоприятными днями считаются 15, 16, 19, 20 и 21 февраля. В эти дни Луна находится в активной стадии. Также хорошими датами для посева можно назвать 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 27, 28 и 29 февраля.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В дни 9, 13, 14, 22 и 23 февраля лучше воздержаться от садоводства, но самыми неблагоприятными числами считаются периоды новолуния и полнолуния, которые приходятся на 10 и 24 февраля.

Нейтральными датами для садоводов являются 4, 5, 6, 17, 18, 25 и 26 февраля.

Лунный посевной календарь на март 2024 года

Погода первой половины марта практически на всей территории страны позволяет работать только в тепличных условиях. Начало весны — это период посева зелени, лука на перо, а также различных овощей и цветов. В южных районах страны ближе к последней декаде марта средняя температура почвы становится выше ноля, на термометрах устанавливается стабильный плюс. Однако в ночное время возможны заморозки, поэтому эксперты рекомендуют перестраховаться и накрыть растения специальной пленкой.

Лучшие посадочные дни в марте для перца, помидоров, кабачков, огурцов, баклажанов, капусты и любых видов салатной зелени приходятся на период растущей Луны с 12 по 23 марта . Высеивать в теплицу и на рассаду корнеплоды хорошо во время убывающей Луны с 1 по 6 марта и с 27 по 31 марта. Самыми неблагоприятными днями для посадок в марте считаются 7-е и 8-е число, они выпадают на фазу убывающей Луны.

Последние числа марта являются идеальным временем для посева редиса в южных широтах. В этот период возможна высадка ранних сортов картофеля.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Лунный посевной календарь на апрель 2024

На второй месяц весны приходится достаточное количество тепла и благоприятных дней для посадок. Следовательно, у садоводов и огородников будет много работы. Апрель подойдет для посева множества любимых россиянами овощей и зелени. В первую очередь это микрозелень, петрушка, укроп, лук, чеснок, шпинат и сельдерей, а также томаты, перцы, огурцы, горох и стручковая фасоль.

Лучшее время для посадки растений в апреле-2024 — дни с 10-е по 15-е число. Луна находится в активной фазе, и цветам и растениям будет легче взойти.

Благоприятные дни выпадают на 1, 2, 6, 21, 22, 23, 25 и 26 апреля.

Нежелательными днями для занятия садоводством являются 1, 2, 14, 15, 18, 19, 27, 28 и 29 апреля, поскольку Луна находится в растущей фазе. Новолуние состоится 8 апреля, а полнолуние — 24 апреля. В эти даты лучше воздержаться от работ на огороде.

Календарь посадок для огородников и садоводов на май 2024 года

Май считается подходящем временем для пересадки в открытый грунт тепличной и парниковой рассады. Однако даже в это время в большинстве российских регионов есть риски возвратных заморозков. В таком случае необходимо накрыть посев пленкой.

Хороший урожай будет, если посадить рассаду 11, 12 и 13 мая . Благоприятные дни также приходятся на 3, 4, 7, 19, 20, 22, 26, 27, 30 и 31 мая. Неблагоприятные даты выпадают на 1, 2, 5, 6, 14, 15, 28 и 29 мая. В это время Луна растет, поэтому рассада может плохо прижиться. Крайне не рекомендуется заниматься садоводством в период новолуния и полнолуния. Так, новолуние в последнем месяце весны приходится на 8 мая, а полнолуние выпадает на 23 мая.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Нейтральными днями для посадок в мае-2024 станут 9, 10, 16, 17, 18, 24 и 25-е число.

Лунный посевной календарь на июнь 2024 года

Первый месяц лета идеально подходит для посадки любой зелени и корнеплодов, особенно моркови и свеклы. Ранние сорта картофеля, высаженные в июне, порадуют осенью молодой картошкой. Кроме того, летом можно второй раз посеять бобовые культуры и дважды собрать урожай кабачков и патиссонов.

Самыми удачными днями для работ в огороде считаются 8 и 9 июня . В эти даты рассада вырастет быстро, а некоторые сорта зелени вырастут через две-три недели после посева. Благоприятными днями также являются 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26 и 27 июня.

Нежелательно заниматься посевом культур 1, 2, 10, 11, 24, 25, 29 и 30 июня. Согласно лунному календарю, не стоит проводить работы в огороде 6 и 22 июня. Нейтральные дни в июне приходятся на 1, 12, 13, 14, 20 и 21-е числа месяца.

Календарь посадок на июль 2024 года

В июле уже собран урожай с первых посевов и подзимних грядок. В середине месяца отходит черешня, поспевает малина, в некоторых регионах страны начинается сбор клубники, а ближе к августу появляются первые яблоки, виноград и отдельные сорта дынь. Самый простой вариант заполнения пустых грядок в середине жаркого лета — это посеять на освободившемся участке свежую зелень. В июле еще можно посадить редис, дайкон, огурцы, кукурузу, а также бобовые, спаржевую фасоль, раннюю капусту. А шпинат, лук, латук, кресс-салат, руколу и другие салатные овощи и вовсе сажают каждые две недели, чтобы всегда иметь свежую зелень на столе.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Рассада лучше всего приживется 1, 2, 5 июля . Наиболее благоприятные дни придутся на 12–16 июля, а также на 19, 20, 24, 25, 28 и 29 июля. Нежелательно заниматься огородными работами с 7 по 8 июля. Не подходят для высаживания и обработки растений 22, 23, 26 и 27 июля.

Нейтральными днями являются 6, 21 и 22 июля. Данные даты не повлияют на растения при посеве.

Лунный календарь на август 2024 года

В начале августа, как и в конце июля, можно посеять зелень и овощи «второй волны», а также декоративные растения. На освободившихся грядках сеют сорта редиски, гороха и спаржевой фасоли. Главное, чтобы сорт отличался маленьким сроком созревания. Последний месяц лета считается удачным для посадки рассады пекинской капусты.

Лунный календарь в августе предвещает много благоприятных дней. Лучше всего заниматься посевами с 1 по 3 августа и с 9 по 13 августа. Работать в саду можно также 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30 августа. Нежелательными числами являются 5, 18, 22, 23, 31 августа. Кроме того, не стоит производить посевы 4 и 19 августа.

Нейтральные дни приходятся на 6, 7, 8, 14, 15, 26, 27 и 28 августа.

Календарь посадок на сентябрь 2024

В сентябре сезон еще не закончен. Вместе со сбором урожая дачники сажают скороспелую зелень и морозостойкие овощи, а главное — молодые деревья и кустарники. Яблони, груши, вишня, смородина, крыжовник, ирга, жимолость, рябина, облепиха, абрикосы, слива — всё это и кое-что еще можно и нужно сажать в сентябре.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Погодные условия в первый месяц осени хорошо подходят для высадки различных цветов, как многолетних, так и однолетних. Посадка в это время сделает их более закаленными и обеспечит естественный полив осенними дождями.

Салатную зелень, парные травы, японскую капусту и шпинат лучше всего посадить 1, 4, 5, 8, 9, 10 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 сентября. Нежелательных дат в сентябре немного. Лучше воздержаться от работ в огороде 2, 3, 11, 12, 25, 26 и 30 сентября. Новолуние приходится на 15 сентября, полнолуние — 29 сентября.

Фазы Луны не будут влиять на рост растений 6, 7, 13, 14, 21 и 22 сентября.

Лунный посевной календарь на октябрь 2024

Октябрь — это время последнего сбора урожая и уборки в саду. Месяц благоприятен для посадки плодовых деревьев и кустарников с открытой корневой системой. Из цветов в первой половине октября лучше всего высаживать луковичные: тюльпаны, нарциссы, лилии, подснежники, гиацинты, императорские рябчики, крокусы и многое другое. Стоит учитывать, что слишком поздняя посадка может привести к плохому укоренению и замерзанию растений или задержке цветения.

Благоприятные дни для занятия садоводством — 1, 2, 6, 7, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 29 и 30 октября. По лунному календарю, лучше отказаться от посевов 8, 9, 10, 22, 23 и 27 октября. Нейтральными датами являются 3, 4, 5, 11, 18, 19 и 31 октября. В эти дни фазы Луны не влияют на рост и развитие растений.

Фото: Global Look Press/XinHua/Ahmad Kamal

Самыми неблагоприятными числами считаются 14 и 28 октября , поскольку даты приходятся на период новолуния и полнолуния.

Календарь для огородника и садовода на ноябрь 2024 года

Последний месяц осени традиционно называют «сумерками года», поскольку день становится короче, а солнце проглядывает всё реже. После прихода заморозков рекомендуется перекопать грядки, чтобы земля насытилась кислородом. Для посадки стоит выбрать семена холодостойких растений. Чаще всего в ноябре высеивают лук-севок и озимый чеснок. Последний месяц осени — хороший период для переселения на грядки лекарственных деревьев.

Самыми благоприятными днями, когда лучше заниматься посевами, являются 25 и 26 ноября. Также для работы в саду подойдут 2, 3, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 29 и 30 ноября. Нежелательные дни выпадают на 4, 5, 6, 19, 20, 23 и 24 ноября.

Нейтральными днями являются 1, 7, 8, 9, 14, 15 и 28 ноября.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Лунный посевной календарь на декабрь 2024 года

Для некоторых растений первый месяц зимы — это оптимальное время для посева. Рассаду можно выращивать в обогреваемых теплицах, получать зелень на подоконнике и сеять цветы с длительным периодом вегетации. В декабре, как правило, сажают семена томатов, капусты, огурцов и баклажанов. Кроме этого, можно получить хорошую рассаду картофеля, сельдерея и перца. Необходимо помнить, что семена черешкового и корневого сельдерея закладываются в смесь из земли и песка, а для картофеля можно взять торфяные таблетки.

Самыми благоприятными числами являются 22 и 23 декабря, также заниматься рассадкой культур рекомендуется с 7 по 15 декабря и 18, 19, 28 декабря. Нежелательные дни выпадают на 2, 3, 16, 17, 20, 21, 29, 30 и 31 декабря. Стоит отложить работу по саду 13 и 27 декабря