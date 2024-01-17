Заводные настройки: автомобилисты оказались не готовы к морозам

В новогодние праздники количество обращений на станции технического обслуживания выросло на 15% по сравнению с таким же периодом прошлого года, рассказали «Известиям» представители отрасли. В большинстве случаев причиной поломок стали не недочеты в конструкции автомобилей, а действия самих водителей, отметили в сети автосервисов Fit Service, сославшись на собственную статистику. Какие ошибки чаще всего совершают автовладельцы и как правильно готовиться к сильным морозам, чтобы не оказаться частым гостем автосервисов, — читайте в нашем материале.

Морозные неприятности

Резкое похолодание, случившееся в Центральной России на новогодних выходных, вызвало много проблем у владельцев автомобилей. Согласно данным синоптиков, в первой декаде декабря температура воздуха доходила до –25 °C в Москве и до –28 °C в Подмосковье. Среди самых распространенных жалоб собственников авто — разряженные аккумуляторы, сгоревшие стартеры из-за многочисленных попыток завести транспорт, сообщили представители крупных СТО.

— Число записей на СТО в новогодние каникулы выросло на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, — рассказала «Известиям» директор сети автосервисов Fit Service (объединяет более 300 точек) Татьяна Овчинникова. — 4 и 9 января стали пиковыми в этом отношении.

Главная проблема в том, что многие владельцы не готовят автомобиль к экстремальным температурам, считает член правления Союза автосервисов Илья Плисов. В теплую зиму это «прокатывает», а в эту — нет.

— Физику никто не отменял. Если в автомобиле аккумулятор старый, то он не заведется, если он разряжен — то замерзнет. Вода в замке двери не позволит попасть в машину, мокрые уплотнители при попытке открыть транспорт могут повредиться, — подчеркнул он.

Если в топливном баке образовался конденсат, то появляется риск промерзания фильтра, топливопривода, и в этом случае автомобиль также не заведется, напомнил эксперт.

Теплые зимы последних лет «расслабили» автовладельцев, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Особенно это касается неопытных водителей. Новые машины оборудованы большим количеством функций и почти ничего не требуют от владельцев. Но готовить к зиме транспортное средство нужно заранее и как следует, вне зависимости от прогнозов, — рассказал он «Известиям». — Ответственные водители, посмотрев прогноз погоды на новогодние праздники, сразу же отправились менять жидкости для того, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт.

Сломались все

Опрошенные «Известиями» представители отрасли подчеркнули, что проблемы коснулись абсолютно всех марок вне зависимости от страны-производителя. Выросло число жалоб на поломки машин китайских марок, но Виктор Кондрашин связал этот факт лишь с увеличением парка машин из КНР. По данным аналитического агентства «Автостат», за 2023 год их было продано 1,06 млн, что на 69% больше, чем годом ранее.

— У новых китайских автомобилей нет какой-то специфики, — отметил технический директор Fit Service Алексей Рузанов. — Всё довольно стандартно и соответствует классу конкретной модели: эконом, комфорт и так далее.

Китайская промышленность давно стала частью мирового автопрома, причем постепенно перенимает лучшие его практики, отметил Илья Плисов. Большинство моделей разработаны либо в сотрудничестве с европейскими инженерами, либо с использованием их опыта. Поэтому и проблемы общие.

— На новых китайских автомобилях стоят новые аккумуляторы и бензиновые двигатели. А в первые два-три года эксплуатации это гарантирует холодный запуск машины (без предварительного прогрева перед поездкой. — «Известия») при температуре до минус 25 градусов, — отметил Плисов.

Проблемы с новыми автомобилями возникли лишь у тех, кто приобрел поддельные масла, уверен эксперт. Они чаще всего не соответствуют параметру текучести при низких температурах и застывают на отметках –20...–25 °C.

В октябре 2023 года «Известия» писали о том, что доля контрафактного масла в России достигла 30–50%. Отличить настоящий продукт от подделки почти невозможно, но использование некачественной жидкости может привести к серьезным поломкам автомобиля и дорогостоящему ремонту.

— Многие видели ролик, когда у «китайца» в мороз отломалась пластиковая педаль. Но это не значит, что во всех китайских автомобилях установлены пластиковые педали, — рассказала «Известиям» управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. — Также в Сети есть ролик, в котором владелец Tesla не может открыть дверь в мороз. Это не говорит о том, что все автомобили этой марки плохие и не открываются при минусовой температуре. Вероятно, дверь заклинило из-за неправильной эксплуатации авто.

Как избежать поломок в мороз

Любые морозы негативно влияют на автомобиль, напомнил технический тренер Fit Service Сергей Пономарев. Даже если температура на улице не экстремально низкая, погода может добавить хлопот автовладельцу.

— Очень часто при низких температурах страдает аккумулятор, — отметил он. — Батареи быстрее теряют заряд на морозе. Но если добавить к этому короткие поездки до офиса в соседнем районе и обратно, одномоментный запуск всех энергопотребителей в машине, то полностью разрядиться может даже новенький аккумулятор.

Он добавил, что избежать таких проблем можно, если перед наступлением зимнего периода обслужить аккумулятор на СТО и совершать более длинные поездки. Полезно иметь и внешнее пускозарядное устройство. Этот удобный гаджет может спасти в случае разряда штатной батареи.

— Зимой особенно важна регулярная проверка состояния и уровня всех технических жидкостей. Не стоит забывать и о том, чтобы их вязкость и температурные характеристики соответствовали зимнему сезону, — напомнил Сергей Пономарев. — Например, в двигатель внутреннего сгорания (ДВС) может быть залито масло с пограничным значением 5W30, которое используется при температуре до минус 25 градусов. Но если в регион пришли морозы до минус 30, а то и больше, масло загустеет.

Эксперт добавил, что зимой водители часто обращаются на СТО с примерзшими стеклами и дверьми, нераскладывающимися зеркалами, отказавшей сигнализацией, проблемами в электрике и электронике.

— Резиновые уплотнители нужно заблаговременно обработать силиконовыми смазками, а замки — спиртовыми средствами, — подчеркнул Сергей Пономарев. — Функцию автоматического складывания зеркал лучше отключить на период морозов. Дворники не стоит включать до момента полного оттаивания стекла, а также тщательно очищать их от наледи.

Что касается электрокаров и гибридных автомобилей, использующих и электричество, и нефтепродукты, то нельзя забывать включать режим мойки во время очистки транспорта, рекомендовала Ирина Франк.

— Такая возможность предусмотрена в каждом премиальном электрокаре и гибриде. При его включении блокируются и становятся герметичными все дверные ручки и источники питания, — отметила она. — Если этого не сделать, то после мойки машины и выезда на мороз попавшая внутрь ручек вода замерзнет. В результате механизмы начнут глючить и не будут открываться.

Не рекомендуется ехать на непрогретой машине. В этом случае расход электроэнергии будет максимальным и машина проедет намного меньше указанного производителем расстояния, добавила эксперт. Кроме того, хранить электромобиль лучше всего в теплом гараже или на отапливаемом паркинге. Касается это как электромобилей, так и машин с ДВС.