Платить и каяться: водители каршеринга получают повышенные штрафы

Пользователи каршеринга рискуют получить повышенные штрафы за нарушения ПДД, в том числе за те, которых они фактически не совершали. Это касается ситуаций, когда кто-то из других водителей на этом же прокатном автомобиле допустил аналогичное правонарушение . В этом случае последующим пользователям придется оплатить штраф, как за повторное нарушение. Юристы и эксперты считают такую ситуацию несправедливой, но отмечают, что действия каршеринговых компаний в этом случае закону не противоречат . Подробности — в материале «Известий».

Штраф «за того парня»

В конце ноября Андрей (имя изменено) арендовал в одной из каршеринговых компаний кроссовер Chery Tiggo 7. Спустя почти месяц после поездки он получил на свою электронную почту уведомление (копия имеется в распоряжении «Известий»). Как оказалось, во время аренды автомобиля на одном из перекрестков в столичном районе Строгино он проехал на красный свет. Нарушение было зафиксировано камерой. За этот проступок, согласно ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Однако с карты Андрея оператор каршеринга списал значительно больше — 5000 рублей, о чем также известил своего клиента.

«Дело в том, что до вас на этой машине уже нарушали это же правило. Поэтому, к сожалению, на повторное нарушение скидка 50% не применяется. Штраф от ГИБДД на 5000 рублей пришел только сейчас. Мы спишем всю сумму с вашей банковской карты», — говорится в сообщении, полученном пользователем от компании каршеринга в конце декабря.

По словам Андрея, он обратился за разъяснениями в службу поддержки, где ему сообщили, что компания самостоятельно оплачивает штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, а затем, согласно договору аренды, извещает об этом пользователя и списывает сумму штрафа с банковской карты, привязанной к аккаунту клиента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как выяснили «Известия», по аналогичной схеме работают и другие операторы каршеринга. Фирма, получив от ГИБДД штраф, самостоятельно его оплачивает, а затем списывает соответствующую сумму со счета пользователя, допустившего нарушение.

— Мне сказали, что до меня другой клиент каршеринга на этой машине уже проехал на красный свет, поэтому штраф составляет 5000 рублей, как за повторное нарушение. Я признаю, что нарушил, готов заплатить «свою» 1000 рублей. А тут получается, что фактически я плачу штраф «за того парня». Ведь лично я проехал на красный в первый раз. Однако в службе поддержки сказали, что пользователям сервиса нужно быть готовыми к такой ситуации, — рассказал Андрей «Известиям».

Случай Андрея не единичный. Летом в аналогичную ситуацию попал другой водитель, Илья. Арендовав автомобиль на два дня, по окончании путешествия он увидел уведомление о солидном штрафе.

— Получилось так, что я проехал на красный свет, но это было один раз, а штраф пришел, как за повторное нарушение: 5000 рублей. Проблема в том, что деньги уже были списаны. Дело затянулось на неделю. Только после того, как я начал угрожать проверками и исками в суде, проблему решили, начислив какое-то количество баллов, которые можно использовать для оплаты поездок. Правда, после случившегося пользоваться каршерингом уже как-то не хочется, — рассказал он «Известиям».

Штраф или компенсация

Ситуация действительно не самая приятная, считают опрошенные «Известиям» юристы. Однако с точки зрения закона никаких нарушений со стороны операторов каршеринга нет, отмечают они. По словам адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, в договоре оказания услуг крашеринга указано, что списание всех платежей, штрафов и компенсаций за нарушение тех или иных условий договора, в том числе и штрафов за нарушения ПДД, происходит в безакцептном порядке.

— Подписывая этот договор, водитель соглашается с его условиями, в том числе с тем, что штрафы за нарушения ПДД будут автоматически списаны с его карты. Причем непосредственно штраф за нарушения ПДД оплачивает собственник машины — оператор крашеринга. С юридической точки зрения сумма, которая списывается со счета клиента, — это штраф не за нарушение ПДД, а за нарушение условий договора аренды автомобиля, — пояснил юрист.

Он отметил, что пользователь каршеринга не может оспорить штраф в Госавтоинспекции, поскольку не является собственником транспортного средства. Это может сделать только сам оператор каршеринга через своего представителя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Теоретически компания каршеринга, как собственник автомобиля, может обратиться в ГИБДД, предоставив данные водителя, который управлял машиной в момент правонарушения. Но, как показывает практика, такие случаи крайне редки. Оператору каршеринга проще и быстрее самому оплатить штраф за нарушение, зафиксированное камерой, а потом взыскать эту сумму с пользователя, чем бегать по подразделениям Госавтоинспекции, — отметил Сергей Радько.

С ним согласен президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Он также считает, что повторное нарушение, за которое выписывается повышенный штраф, по сути, таковым не является. Однако операторам каршеринга легче списать деньги с пользователя, чем обивать пороги ГИБДД, отмечает эксперт.

— В такой ситуации водителю, получившему повышенный штраф и не согласному с этим решением, скорее всего, придется обращаться в суд. Причем в данном случае требовать отмены штрафа за нарушение ПДД бесполезно: автомобилист вообще не фигурирует в материалах дела об административном правонарушении. Поэтому следует добиваться отмены пункта договора, согласно которому оператор каршеринга списывает с пользователя штрафы и компенсации, — заявил он «Известиям».

Законодательство требует поправок

Конфликтов и спорных ситуаций на почве повторных штрафов на машинах краткосрочной аренды становится всё больше, констатирует автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Во многом это связано с тем, что взаимоотношения между арендатором и арендодателем прописаны недостаточно корректно, полагает он.

— Сейчас получается, что штраф «падает» на машину. Поэтому кто последний нарушил, тот и сталкивается с повышенным штрафом. По большому счету каршеринговые компании должны озаботиться тем, чтобы при помощи ГИБДД выяснять, кто нарушил в первый раз, а кто уже прежде попадался на этом проступке. Тем более что это в их интересах: позволит не терять лицо перед своими клиентами, — заявил он «Известиям». По мнению эксперта, для решения этой проблемы нужны весьма тонкие поправки в законодательстве, которые учитывали бы интересы водителей, впервые нарушивших тот или иной пункт ПДД, но при этом не позволили бы уйти от ответственности злостным лихачам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Похожего мнения придерживается вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Ситуацию, когда водители получают повышенный штраф за нарушение ПДД, которого они фактически не совершали, он считает несправедливой. По мнению эксперта, сейчас в законодательстве существует определенный пробел, требующий решения.

— Фирма, предоставляющая услуги каршеринга, как фактический собственник машины, вправе обратиться в Госавтоинспекцию и предоставить данные водителя, в момент совершения правонарушения управлявшего прокатным автомобилем. Но этого не происходит: очевидно, что с учетом огромного парка каршеринга компаниям нужно иметь в штате армию юристов, которые будут заниматься только этими вопросами. Как следствие, это не самым лучшим образом отразится на тарифах, — заявил он «Известиям».

По мнению Шапарина, решение проблемы может заключаться в более тесной координации каршеринговых компаний с министерствами и ведомствами, отвечающими за работу открытых витрин данных и законодательное закрепление возможности обжалования такого штрафа пользователем каршеринга с использованием сервиса «Госуслуги».

На запросы «Известий» относительно правил начисления и оплаты штрафов за нарушения ПДД операторы каршеринга («Яндекс Драйв», BelkaCar, «Делимобиль», «Ситидрайв») оперативно не ответили.