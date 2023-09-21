Каршеринг стал массово переходить на китайские автомобили

Доля китайских машин в парках основных операторов каршеринга составляет уже почти 50%, рассказали «Известиям» крупнейшие участники рынка. В частности, в BelkaCar сообщили, что из 5,5 тыс. их транспортных средств почти половина — марки из КНР. Парк компании «Яндекс.Драйв» насчитывает 16 тыс. автомобилей, более 7 тыс. из которых — бренды из КНР.

«Масштабное обновление парка автомобилей началось в июле прошлого года. В нем представлены такие марки, как Haval, Geely и Chery в различных комплектациях», — рассказали «Известиям» в компании.



Там отметили, что за последний месяц наибольшей популярностью пользовались Geely Coolray, Geely Coolray в комплектации Flagship, Chery Tiggo 4, и Chery Tiggo 4 Pro.



Компания «Делимобиль» (более 20 тыс. машин) не раскрывает данные о количестве китайских марок, но отметила в разговоре с «Известиями», что «пока их не так много, как хотелось бы».



«Мы верим, что будущее за электромобилями, поэтому внимательно рассматриваем как азиатские, так и отечественные варианты таких машин», — рассказал оператор.



В наличие оператора «СитиДрайв» есть около 13 тыс. автомобилей, процент китайских в компании не назвали, но сообщили, что могут предложить пользователям 17 моделей таких брендов, как Haval, Chery, Omoda, Exeed, JAC, Geely и Changan.



Эксперты, опрошенные изданием, считают, что до конца года доля автомобилей из КНР в каршеринге может достигнуть 60%, а в 2025-м — полностью исчезнут европейские марки.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Китай в город: каршеринг массово переходит на машины из КНР