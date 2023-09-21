Китай в город: каршеринг массово переходит на машины из КНР

Российские каршеринговые компании массово переходят на китайские машины — их доля в парке операторов уже превысила 20% и продолжает увеличиваться, сообщили «Известиям» игроки рынка. Причем у некоторых компаний, в частности BelkaCar и «Яндекс. Драйв», доля китайских брендов приближается к 50%. Тенденция связана с существенным износом европейских и корейских машин, а чинить и обслуживать их становится всё дороже, пояснили эксперты. Они полагают, что к 2025 году привычные водителям марки, такие как Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris, и вовсе исчезнут из парков операторов краткосрочной аренды.

Массовая пересадка

Отечественный каршеринг массово пересаживается на китайские автомобили. Например, парк компании BelkaCar (5,5 тыс. транспортных средств) уже почти на 50% состоит из таких машин, рассказал «Известиям» оператор. В парке «Яндекс Драйв» насчитывается 16 тыс. автомобилей, более 7 тыс. из них — бренды из КНР.

— Масштабное обновление парка автомобилей началось в июле прошлого года. В нем представлены такие марки, как Haval, Geely и Chery в различных комплектациях, — рассказали «Известиям» в компании. — Наиболее популярные среди пользователей автомобили за последний месяц — это Geely Coolray, Geely Coolray в комплектации Flagship, Chery Tiggo 4, и Chery Tiggo 4 Pro.

«Делимобиль» (более 20 тыс. машин) не раскрывает данные о количестве китайских марок, но представитель компании в разговоре с «Известиями» отметил, что «пока их не так много, как хотелось бы».

— Мы верим, что будущее за электромобилями, поэтому внимательно рассматриваем как азиатские, так и отечественные варианты таких машин, — подчеркнули в компании.

В «СитиДрайв» (около 13 тыс. автомобилей) процент китайский автомобилей также не назвали, но сообщили, что могут предложить пользователям 17 моделей таких брендов, как Haval, Chery, Omoda, Exeed, JAC, Geely и Changan.

— Китайские автомобили успели себя зарекомендовать как отвечающие строгим требованиям технического характера и обслуживания, — заявили в компании.

По оценкам ГК «Автодом», доля китайских машин в каршеринговых парках по всей России «уже превысила показатель в 20% и продолжает увеличиваться».

— Это связано с тем, что китайские автомобильные бренды стали более конкурентоспособными и надежными, а также обладают более доступной ценой, что позволяет каршеринговым сервисам формировать комфортные тарифы для клиентов», — сообщили в пресс-службе компании.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин оценил нынешнюю долю китайских брендов на рынке каршеринга примерно в 30% и не исключил, что к концу 2023 года она увеличится до 60%.

Старый и недобрый

Способствует массовому переходу на китайские бренды и уход большинства европейских, корейских и японских марок из России. Ввозить их в страну можно с помощью механизма параллельного импорта, что помогло заполнить отечественный автомобильный рынок премиальными и люксовыми машинами. Но основная часть парков каршеринга состоит из массового сегмента — Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris и так далее.

Но европейские и корейские машины, купленные в 2019–2021 годах, уже почти израсходовали свой ресурс. Например, в Москве машина не должна эксплуатироваться в службе каршеринга дольше четырех лет — после этого заканчивается право на стоянку этого транспорта в зоне платных парковок.

Оставшиеся у операторов краткосрочной аренды популярные модели Volkswagen, Kia и Nissan зачастую находятся не в идеальном состоянии. Корреспондент «Известий» убедился в этом, арендовав несколько таких машин. Например, в Kia Sportage приборная панель показывала внушительные 90 тыс. км. Об износе машины говорил не только пробег, но и слабая подвеска, которая стучала на протяжении всего пути, а также люфт руля — за это положен штраф в размере 500 рублей и помещение на штрафстоянку.

У «младшего брата» Sportage — Rio не было столь явных неполадок, но при том же пробеге машина издавала жуткий скрип при торможении. Кроме того, на приборной панели постоянно горел индикатор датчика давления в шинах.

В «народном» автомобиле Volkswagen Polo, который был особенно популярен у служб каршеринга за счет своей надежности и экономичного обслуживания, корреспондент издания обнаружил проблемы с нажатием педали газа и очередным люфтом руля. Примерно те же проблемы встретились и в Nissan Qashqai.

В среднем за три года автомобиль в каршеринге может проехать около 300 тыс. км. При этом проходить техобслуживание рекомендуется каждые 10–15 тыс. км — и чем старше транспорт, тем тяжелее и дороже его ремонтировать. Несмотря на то что дефицита деталей нет, в среднем запчасти подорожали на 20–35% с начала года, рассказал «Известиям» Евгений Житнухин.

— Столь большой рост цен на детали и расходники может стать причиной сокращения автопарков каршеринговых компаний, соответственно, и роста тарифов на краткосрочную аренду авто, — заявил он.

Дальше — больше

Традиционно через три-четыре года эксплуатации автомобиля в каршеринге он выставляется на продажу, рассказал член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов. И 2021-й — последний год, когда операторы краткосрочной аренды покупали привычные для россиян марки машин.

— В 2025 году из парков компаний каршеринга исчезнут все подобные автомобили, — рассказал он «Известиям». — Думаю, что к этому времени все парки будут состоять только из китайских и отечественных марок. На мой взгляд, Lada Vesta или Granta могут появиться в каршеринге уже в следующем году.

В настоящее время у операторов каршеринга автомобилей российского производства в наличие нет. «Известия» направила запрос в АвтоВАЗ с вопросом о том, появятся ли машины Lada в каршеринге в ближайшее время.

Китайские автомобили занимают всё больше места не только на рынке каршеринга. Их доля в общем числе ввезенных на территорию России машин в январе–августе 2023 года составила 92%. В продажах за первое полугодие авто из КНР заняли 46% продаж в сегменте новых авто, а по итогам августа текущего года — уже 53%, рассказал Евгений Житнухин.